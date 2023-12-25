美廉社推「威士忌咖啡」！大人系拿鐵限量1萬組　跨年酒類2瓶9折

▲美廉社與英國格蘭史卡倫威士忌合作，推出大人系拿鐵，聯名商品12/29開賣，全台限量1萬組。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冬天適合來杯大人系拿鐵！美廉社與英國格蘭史卡倫威士忌合作，推出「Simple Mart Café x 英國格蘭史卡倫」聯名拿鐵咖啡，可將拿鐵加入整瓶40ml的英格蘭史卡倫威士忌，也能自行調整濃度，組合價99元，12/29-1/23全台限量1萬組；同步還有指定酒款2瓶9折，陪消費者迎接跨年。

美廉社表示，英國格蘭史卡倫威士忌暢銷超過70國，此波合作推出「金色威醺 濃萃拿鐵」聯名款咖啡，其中威士忌以遵循傳統蘇格蘭3年橡木桶熟成作法，口感滑順，尾韻微甜，渾厚的蘊氣與奶香融合，美酒加咖啡，碰撞出新風味。

▲美廉社與英國格蘭史卡倫威士忌合作，期間限定「威士忌拿鐵」大杯組合價99元。（圖／業者提供）

「威士忌拿鐵」大杯組合價99元，12/29-2024/1/23 全台限量1萬組，拿鐵可加入整瓶40ml的英格蘭史卡倫威士忌，偏好輕奢口感的可加入30ml；另外自備非一次用飲料杯，還能享折抵5元優惠。看準天冷黑金商機，業者預估可以帶動咖啡1-2成業績成長。

同步美廉社也推出「巷口酒窖」優惠，12/28-2024/2/20期間，祭出「烈酒季」三重優惠活動，第一重：指定烈酒款2瓶享9折；第二重：單筆滿499元以上，享超值加價購，英國雷伯5號蘇格蘭威士忌（200ml，69元）或法國波力卡夫伏特加（200ml，59元）；第三重是單筆滿800元以上，再贈美國騎警隊本威士忌199元優惠券（市價480元）。提醒消費者，禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒，購買需出示證件。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲7-11近日指定咖啡、飲品優惠，可趁機把握。（圖／業者提供）

除此之外，超商也在歲末推出咖啡飲品優惠，7-ELEVEN即日起至12月29日於「OPEN POINT行動隨時取」推出CITY咖啡飲品組合好康，包括「CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵任選12杯580元」、「CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元」、「CITY TEA經典純奶茶／純奶青任選12杯400元」、「CITY CAFE風味拿鐵系列熱飲任選12杯470元」。

7-ELEVEN實體門市在今（12/25）也有限定的「買2送2」，包括CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶（現萃茶為限定門市販售）可享「同品項買2送2」；加碼再憑icash 2.0、icash Pay支付結帳，即可享霜淇淋任選買1送1、思樂冰大杯買1送1。