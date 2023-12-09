　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越籍血癌童千里來台求助！骨髓移植翻轉人生　立志當兒科醫生

▲▼花蓮慈院兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，分享跨越語言藩籬，照護越南血癌小朋友阿福以及家長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，分享跨越語言藩籬，照護越南血癌小朋友阿福以及家長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院護理部團隊日前在2023台灣醫療科技展專家講座中，由兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，以來自越南的血癌小朋友阿福的故事為例，分享護理團隊用專業、用愛、同理心跨越語言的藩籬，照護來台接受造血幹細胞治療的阿福以及家長。如今重獲健康的阿福，希望長大能成為一位兒科醫師。

一個罹患血癌住進醫院的小病人會得到哪些醫療科別的照護？李依蓉指出，答案是血液腫瘤科、兒童腫瘤科、骨髓移植病房團隊，成員包括醫師、醫檢師、藥師、社工師、心理師，營養師，一起為造血幹細胞移植手術做準備，移植後的照護、出院後的追蹤，甚至是安寧緩和照護，有的是持續一輩子，在花蓮慈濟醫院還有一個特色是醫療志工陪伴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮慈院兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，分享跨越語言藩籬，照護越南血癌小朋友阿福以及家長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

從孩子被診斷出罹患血癌，家長就得面臨接二連三、長達二年以上的挑戰，即使出院後還是可能得提心吊膽度過每一天。李依蓉也指出，花蓮慈院自2002年2月成立骨髓移植病房後（BMT），就開始進行手足間骨髓移植個案，在2014年挑戰親子間造血幹細胞移植；之後在2015年8月完成首例父子間半相合骨髓幹細胞移植，但半相合技術難度更高，護理團隊須更用心著力照護；在2023年，完成首例Car-T移植。

這幾年隨著推動國際醫療，花蓮慈院兒癌團隊也開始接受來自越南罹患血癌的小病人，10歲的白小弟阿福就是其中一位。宋景歡表示，阿福與母親都沒有出國的經驗，卻因急性骨髓性白血病（血癌）要遠渡重洋來到距離越南1千8百公里以外的花蓮，中間是透過慈濟基金會越南分會從中協助。

阿福是在2015年被診斷出罹患急性骨髓性白血病，當時只有7歲，中斷了他的求學之路；2019年復發，2020年經慈濟骨髓幹細胞中心HLA配對成功，轉介到花蓮慈院。宋景歡指出，面對陌生的人、環境、文化差異及語言不通、對12歲的阿福、他的母親、醫護人員無不是困難，這時挑戰才要開始。

宋景歡說，過去沒跟越南籍的病人接觸過，光是要跨過文化差異就很難，但幸運的是，花蓮慈院骨髓移植病房個案數已超過300例，其中200例是異體造血幹細胞移植，已經累積相當多的跨越族群的溝通經驗，也曾經幫助過菲律賓、印尼病童恢復健康經驗，加上慈濟大學有越南籍博士生「唐博士哥哥」解決困難的越南語翻譯問題，以及越南當地阿福的原主治醫師手機視訊會議支援，台越跨國聯手討論照護阿福的事宜。

▲▼花蓮慈院兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，分享跨越語言藩籬，照護越南血癌小朋友阿福以及家長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

被阿福稱作「Go歡」阿姨的副護理長宋景歡說，每個病童都像是自己的孩子，視病如親早已落實在每天的照護生活中。

不僅在病房的照護溝通需要翻譯，甚至出院後衛教都需要有良好的溝通，病房護理團隊知道阿福要來，就量身訂作越南語版的衛教溝通圖卡，從咳嗽、流鼻水的身體評估，到記錄解尿、大便量、優碘洗澡的衛教，以及抽血、照X光的檢查，甚至輸血、化學治療的臨床處置，都一一俱全，宋景歡說，目標就是要讓醫護團隊與病童、家屬可以溝通無礙，跨越種族文化藩籬。

阿福是一個非常活潑、有主見的孩子，他怕打針而且注重外表，宋景歡說，在了解阿福的的想法後，打針從要多人一起壓制到採用特殊姿勢避開直視打針部位，最後透過同理心與接納，並實地示範演練，一點一滴取得信任後，以前從不給別人碰頭髮的阿福，竟然可以讓「大美女」李依蓉護理長在病房幫他剪髮。

阿福接受異體造血幹細胞移植、受髓重生、從零開始的日子是3月24日，這天也是骨髓移植病人的第二個生日，醫護人員不但在手術完隔離時間陪孩子玩，也特別在隔離窗外畫一個漂亮的生日蛋糕為他慶生，更是讓他在隔離病房的獨立空間也能玩積木、桌遊度時間，彷彿是黑暗中溫暖明燈相伴。

▲▼花蓮慈院兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，分享跨越語言藩籬，照護越南血癌小朋友阿福以及家長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長帶領以歡喜原住民歌舞掀開講座序幕。

「一個孩子生病，我們不只照顧孩子，還是全心全力守護的他們家庭」，被阿福稱作「Go歡」阿姨的宋景歡說，每個病童都像是自己的孩子，視病如親早就落實在每天的照護生活中，「我們是一起對抗病魔的好夥伴」。

阿福是在移植三個星期後轉出隔離病房，但仍須在兒科普通病房面對感染、排斥風險，宋景歡說，病房護理長李依蓉的孩子安安自願與阿福作伴，一起上繪畫課，愛不需要語言溝通，一個微笑、一個動作就能溝通，因為有朋友作伴，阿福也會忘記病楚。

而出院後，照護團隊愛並不間斷，一年內還是需要定期回診，阿福與媽媽在醫院附近租了房子，但關心阿福居家安全與環境衛生，宋景歡與大美女李依蓉護理長、以及國際醫學中心同仁，還相約到阿福的「居家」訪視。

一年不算短，宋景歡說，他們陪伴阿福度過各種節日、耶誕節、兒童節。阿福和母親回越南後，也寄來全家福照片、甚至阿福還花了一個星期學習用中文說感恩，「看到原本在越南無法獲得造血幹細胞移植的孩子，如今恢復健康、翻轉人生，是醫護團隊最大的幸福。」宋景歡說，阿福的夢想是成為兒科醫師，醫護團隊拭目以待也祝福他美夢成真。

ET快訊
26歲男屁股遭鋼筋刺穿！　吊臂6樓高空救人
小S動怒開罵！帶大女兒出門...結果被當面說「老二比較漂亮」
這些不是日本品牌！　大票驚呆：現在才知道
台日戰誤判噓聲四起　亞錦賽決賽啟用重播輔助挑戰
交流道上有「水豚君」！　徬徨暴衝影片曝光
「黑衣球棒隊」砸爛烤肉攤！狂毆老闆　闆娘尖叫求饒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睽違4年再度庇佑！苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境花蓮　駐駕港天宮

疫情仍在高點！台中逾9萬學生沒打流感疫苗　市府推打疫苗拿好禮

越籍血癌童千里來台求助！骨髓移植翻轉人生　立志當兒科醫生

北一女儀隊60歲！跨世代攜手演出　母女檔同台：開心又感動

OPEN！大氣球遊行今日高雄起飛　18顆人氣IP+18組落地氣球齊登場

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

加路蘭風景區驚見大量油汙染礁石　疑船隻偷排廢油...宜花東全中

求穿海底撈制服「要店員陪跳科目三」拖20分鐘！奧客超扯行徑曝

不是買雞排！士林夜市「1美食」排到馬路口　他直呼：終於能吃到

屁孩騎車闖高美濕地「狂輾寄居蟹的家」　台中市府怒開罰

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

芭樂公主慘死 斷氣前電話求救：我被砍｜20231208 ET午間新聞

睽違4年再度庇佑！苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境花蓮　駐駕港天宮

疫情仍在高點！台中逾9萬學生沒打流感疫苗　市府推打疫苗拿好禮

越籍血癌童千里來台求助！骨髓移植翻轉人生　立志當兒科醫生

北一女儀隊60歲！跨世代攜手演出　母女檔同台：開心又感動

OPEN！大氣球遊行今日高雄起飛　18顆人氣IP+18組落地氣球齊登場

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

加路蘭風景區驚見大量油汙染礁石　疑船隻偷排廢油...宜花東全中

求穿海底撈制服「要店員陪跳科目三」拖20分鐘！奧客超扯行徑曝

不是買雞排！士林夜市「1美食」排到馬路口　他直呼：終於能吃到

屁孩騎車闖高美濕地「狂輾寄居蟹的家」　台中市府怒開罰

永續金融影響力獲國際肯定！　中信金控再度入選DJSI世界與新興市場雙指數成分股

北一女師批108課綱「無恥」　林濁水提5質疑轟：國民黨跟著起鬨

日本4番守備受傷擔架退場　奮戰精神引全場掌聲鼓勵

冬天想睡床！阿金露肚使出「裝睡模式」　眼睛偷瞄秒露餡

和前男友逛街「瑤瑤羞認好有優越感」！被路人一直看：被韓劇洗腦了

遊巴黎「護照、信用卡全被偷」！　曾薀帆嘆有預兆：回得了台灣嗎

來到《要塞英雄》就縮水！玩家抗議合作角色Snake翹臀變平抱不滿

鍾小平揮出左拳！斷裂木板噴向趙少康　讓趙嚇到閉雙眼

包小柏痛失22歲女兒…夫妻曾陷嚴重社恐　「愛女入夢」選好長眠地

中國11月CPI年減0.5% 　恐為「通貨縮緊」的前兆

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

于美人出聲力挺區桂芝

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

飯後血糖飆180　她一動作立刻降

更多熱門

相關新聞

皮膚科醫師教3秘訣「緩解冬季癢」

皮膚科醫師教3秘訣「緩解冬季癢」

你最近也「冬季癢」了嗎？近期早晚劇烈的氣溫變化，再加上冬季冷風吹襲，不少人的膚況都變得不穩定，不只乾燥脫屑、敏感，時常反覆抓癢更讓肌膚狀況每況愈下。小兒專科及微整形專科劉璦泇醫師就分享「冬季穩膚保養術」，教你掌握3招緩解「冬季癢」的關鍵對策，擺脫乾癢困擾、讓敏弱肌膚再次恢復健康狀態。

皮膚科醫師教長痘期吃6種食物助復原

皮膚科醫師教長痘期吃6種食物助復原

熬夜掉髮？皮膚科醫師教5招快速補救

熬夜掉髮？皮膚科醫師教5招快速補救

皮膚科醫師教抗痘飲食7關鍵：少吃3食物

皮膚科醫師教抗痘飲食7關鍵：少吃3食物

「摩鐵男主角是我」　300醫師收恐嚇信

「摩鐵男主角是我」　300醫師收恐嚇信

關鍵字：

越籍血癌千里骨髓移植翻轉人生立志兒科醫生

讀者迴響

熱門新聞

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面