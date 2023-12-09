越籍血癌童千里來台求助！骨髓移植翻轉人生　立志當兒科醫生

▲▼花蓮慈院兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，分享跨越語言藩籬，照護越南血癌小朋友阿福以及家長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院護理部團隊日前在2023台灣醫療科技展專家講座中，由兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，以來自越南的血癌小朋友阿福的故事為例，分享護理團隊用專業、用愛、同理心跨越語言的藩籬，照護來台接受造血幹細胞治療的阿福以及家長。如今重獲健康的阿福，希望長大能成為一位兒科醫師。

一個罹患血癌住進醫院的小病人會得到哪些醫療科別的照護？李依蓉指出，答案是血液腫瘤科、兒童腫瘤科、骨髓移植病房團隊，成員包括醫師、醫檢師、藥師、社工師、心理師，營養師，一起為造血幹細胞移植手術做準備，移植後的照護、出院後的追蹤，甚至是安寧緩和照護，有的是持續一輩子，在花蓮慈濟醫院還有一個特色是醫療志工陪伴。

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從孩子被診斷出罹患血癌，家長就得面臨接二連三、長達二年以上的挑戰，即使出院後還是可能得提心吊膽度過每一天。李依蓉也指出，花蓮慈院自2002年2月成立骨髓移植病房後（BMT），就開始進行手足間骨髓移植個案，在2014年挑戰親子間造血幹細胞移植；之後在2015年8月完成首例父子間半相合骨髓幹細胞移植，但半相合技術難度更高，護理團隊須更用心著力照護；在2023年，完成首例Car-T移植。

這幾年隨著推動國際醫療，花蓮慈院兒癌團隊也開始接受來自越南罹患血癌的小病人，10歲的白小弟阿福就是其中一位。宋景歡表示，阿福與母親都沒有出國的經驗，卻因急性骨髓性白血病（血癌）要遠渡重洋來到距離越南1千8百公里以外的花蓮，中間是透過慈濟基金會越南分會從中協助。

阿福是在2015年被診斷出罹患急性骨髓性白血病，當時只有7歲，中斷了他的求學之路；2019年復發，2020年經慈濟骨髓幹細胞中心HLA配對成功，轉介到花蓮慈院。宋景歡指出，面對陌生的人、環境、文化差異及語言不通、對12歲的阿福、他的母親、醫護人員無不是困難，這時挑戰才要開始。

宋景歡說，過去沒跟越南籍的病人接觸過，光是要跨過文化差異就很難，但幸運的是，花蓮慈院骨髓移植病房個案數已超過300例，其中200例是異體造血幹細胞移植，已經累積相當多的跨越族群的溝通經驗，也曾經幫助過菲律賓、印尼病童恢復健康經驗，加上慈濟大學有越南籍博士生「唐博士哥哥」解決困難的越南語翻譯問題，以及越南當地阿福的原主治醫師手機視訊會議支援，台越跨國聯手討論照護阿福的事宜。

▲被阿福稱作「Go歡」阿姨的副護理長宋景歡說，每個病童都像是自己的孩子，視病如親早已落實在每天的照護生活中。

不僅在病房的照護溝通需要翻譯，甚至出院後衛教都需要有良好的溝通，病房護理團隊知道阿福要來，就量身訂作越南語版的衛教溝通圖卡，從咳嗽、流鼻水的身體評估，到記錄解尿、大便量、優碘洗澡的衛教，以及抽血、照X光的檢查，甚至輸血、化學治療的臨床處置，都一一俱全，宋景歡說，目標就是要讓醫護團隊與病童、家屬可以溝通無礙，跨越種族文化藩籬。

阿福是一個非常活潑、有主見的孩子，他怕打針而且注重外表，宋景歡說，在了解阿福的的想法後，打針從要多人一起壓制到採用特殊姿勢避開直視打針部位，最後透過同理心與接納，並實地示範演練，一點一滴取得信任後，以前從不給別人碰頭髮的阿福，竟然可以讓「大美女」李依蓉護理長在病房幫他剪髮。

阿福接受異體造血幹細胞移植、受髓重生、從零開始的日子是3月24日，這天也是骨髓移植病人的第二個生日，醫護人員不但在手術完隔離時間陪孩子玩，也特別在隔離窗外畫一個漂亮的生日蛋糕為他慶生，更是讓他在隔離病房的獨立空間也能玩積木、桌遊度時間，彷彿是黑暗中溫暖明燈相伴。

▲林欣榮院長帶領以歡喜原住民歌舞掀開講座序幕。

「一個孩子生病，我們不只照顧孩子，還是全心全力守護的他們家庭」，被阿福稱作「Go歡」阿姨的宋景歡說，每個病童都像是自己的孩子，視病如親早就落實在每天的照護生活中，「我們是一起對抗病魔的好夥伴」。

阿福是在移植三個星期後轉出隔離病房，但仍須在兒科普通病房面對感染、排斥風險，宋景歡說，病房護理長李依蓉的孩子安安自願與阿福作伴，一起上繪畫課，愛不需要語言溝通，一個微笑、一個動作就能溝通，因為有朋友作伴，阿福也會忘記病楚。

而出院後，照護團隊愛並不間斷，一年內還是需要定期回診，阿福與媽媽在醫院附近租了房子，但關心阿福居家安全與環境衛生，宋景歡與大美女李依蓉護理長、以及國際醫學中心同仁，還相約到阿福的「居家」訪視。

一年不算短，宋景歡說，他們陪伴阿福度過各種節日、耶誕節、兒童節。阿福和母親回越南後，也寄來全家福照片、甚至阿福還花了一個星期學習用中文說感恩，「看到原本在越南無法獲得造血幹細胞移植的孩子，如今恢復健康、翻轉人生，是醫護團隊最大的幸福。」宋景歡說，阿福的夢想是成為兒科醫師，醫護團隊拭目以待也祝福他美夢成真。