從事財務工作近25年　因這原因她職訓學中西餐重啟人生下半場

▲從事財務工作近25年的黃瑞琴(中)，參與中西餐職訓後與女兒及先生創業。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

曾經在職場上叱吒風雲、掌管一家企業財務的黃瑞琴，為了陪伴家人及健康因素，在已屆「知天命之年」選擇轉換跑道，與女兒一同參加桃竹苗分署的「產業人才投資方案」課程，專攻餐飲及烘焙技能，母女倆從團購起家到成功創業，以斜槓方式展開創業生涯，讓她感到無比幸福與滿足！

54歲的黃瑞琴，曾在一家製造自行車鋁合金零組件的傳統公司工作，從基層一直做到財務副總，在20多年的工作生涯中，為了工作，一年有一半時間都在異地工作，負責複雜的財務調度工作，讓她每天都要面臨極大的工作壓力，直至晚上都難以入眠，長期血壓偏高導致健康狀況亮紅燈，讓她萌生轉職念頭。

直到大學畢業的女兒，因為對烘焙產生濃厚興趣，於是母女二人決定共同創業。黃瑞琴和女兒報名參加桃竹苗分署委託桃園市中餐服務人員職業工會開辦的產業人才投資方案「中西式早午餐實作班」，藉由課程的訓練，學會了中西式餐點及烘焙等專業製作技術，為創業做好充分的準備。

結訓後，黃瑞琴與女兒最初透過網路開團販賣手作麵包，卻意外引起熱烈迴響，吸引大批消費者爭相購買，逐漸建立穩固客源，每月都可以賺進超過一萬以上的盈餘，為她們帶來不小的成就感和自信。隨著先生退休，黃瑞琴果斷決定開設實體店面，三人協作，她負責主餐，女兒操刀麵包、蛋糕與甜點，先生則專注店內飲品的調製。

在三人互補合作下，「夕森咖啡手作」簡餐店應運而生。儘管店面不大，但客源穩定，經營10個月下來，已累積大批忠實顧客。黃瑞琴直言，參加職訓中最受用的部分，是老師毫不保留在課堂上給予詳細解說指導外，也不斷強調食材的關鍵及重要性，這讓黃瑞琴在創業時堅持選用優質食材，擅長醬料調製的她，製作的紅酒燉牛肉醬及白醬料理更深受客人喜愛，甚至有人鼓勵她推出方便的料理包販售，成為她創業最大的成就感。

開店至今，黃瑞琴除了在料理中得到許多成就感及回饋，也結交到不少朋友，尤其是，從事自己有興趣的事情，又能同時陪伴家人，讓她一點都不覺得累！ 桃竹苗分署長林淑媛表示，「產業人才投資方案」針對在職勞工3年內補助最高新臺幣7萬元進修訓練費用，不僅減輕在職勞工經濟負擔壓力，同時還能提升職場技能，增加競爭力;歡迎15歲以上，想要提升職場專業技能或學習第二專長者踴躍報名參訓。

桃竹苗分署「產業人才投資方案」113上半年度在職訓練課程，預計113年1月上旬起陸續刊登至「在職訓練網」，桃竹苗分署攜手轄區內逾150個優質訓練單位開辦約400門課程9千名訓練人次，師資專業且課程種類豐富多元，包含綠色能源、語言、電腦資訊、財務金融、觀光休閒等，並配合政府政策辦理相關進階課程，提供在職勞工自由選擇需要的內容學習進修。