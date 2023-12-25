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引發探索值得停留！花蓮「雲基地」開幕　揭示城市品牌文化

▲▼花蓮「Hualien Hertz城市品牌與永續VLR揭露暨雲產業基地」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮「Hualien Hertz城市品牌與永續VLR揭露暨雲產業基地」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

經過長時間跨局處的討論規劃，花蓮縣政府25日上午辦理「Hualien Hertz城市品牌與永續VLR揭露暨雲產業基地開幕」活動，向鄉親介紹花蓮城市品牌的文化詮釋、識別設計、主視覺設計等，歡迎國內外人才來花蓮找到自己的頻率與人生價值。

▲▼花蓮「Hualien Hertz城市品牌與永續VLR揭露暨雲產業基地」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚致詞提到，花蓮城市品牌定位是縣府團隊透過長時間的探討，從「5個ㄐㄧㄣˋ」、「慢．精品．花蓮」、「永續是花蓮的日常」，再到今日花蓮城市品牌定位「花蓮赫茲Hualien Herzts」，加入花蓮十分著名的地理風景「山、海、日、石」四種元素，展現花蓮是一個多頻城市，以及，花蓮雲產業基地猶如花蓮的「發射台」面向國際，聚焦數位、創新科技實體展示及國際人才交流等，我們積極對國內外的人才招手，，連結既有花蓮新創基地青年培育、在地團隊駐點、輔導等，使花蓮新創策略更加全面，歡迎大家來花蓮找到自己的頻率與人生價值，讓花蓮成為每個人心靈的故鄉。

▲▼花蓮「Hualien Hertz城市品牌與永續VLR揭露暨雲產業基地」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮雲產業基地現場配有大型地圖模型、建設模型、及政策方針，也配置多項最新數位應用。

城市品牌計畫主持人黃志靖提到，城市品牌的重點在於「讓人有感覺」，而花蓮的文化、城鎮地貌、地理、生態等面向的多元性，使得花蓮是個多元的「多頻城市」，表達花蓮的施政重點要「引發探索，值得停留」，因為花蓮適合每一個人找到「最適的頻率」，總是有適合你的節奏；他也引用社群年度報告指出，社群內容顯示青年重視「心靈療癒」，而花蓮的多樣性，適合全世界所有人找到心靈療癒、自我對話的環境。

▲▼花蓮「Hualien Hertz城市品牌與永續VLR揭露暨雲產業基地」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮不僅是台灣最大的行政區，不同的地理風貌，是孕育大地生命的根本，不同農作物種植，遍佈低海拔到高海拔的區域，產出富饒豐盛，族群的多元性也讓花蓮有著不同的文化底蘊，並且曾獲選為全台首選旅遊地及全球第二受歡迎的旅遊城市。多元的人文風景，不僅僅豐富了花蓮的城市風貌，更讓不同的人都能夠在花蓮學習多元差異與欣賞精彩各異的文化，處處都可以「引發探索、值得停留」。

▲▼花蓮「Hualien Hertz城市品牌與永續VLR揭露暨雲產業基地」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「Hualien Hertz」標準字，將字型與頻率的波型巧妙結合，設計主色則是選用了穿透力僅次於紅色，但色感更較紅色溫暖的橘色，來做為代表正向、富足、多元的花蓮頻率。並且加入了花蓮十分著名的地理風景「山」、「海」、「日」、「石」四種波形設計及色彩、代表不同頻率的輔助圖型為應用元素，「山」以草地植披為原形繁榮、茁壯的排列方式；「海」為漲退潮、海浪的意象，交替規則排列；「日」溫暖太陽光的變化，實為可見光的頻率；「石」花蓮為石材出口重鎮，代表著大地的紋理；各自以不同的角度來呈現花蓮多元的有感頻率，無論是以山頭為主題的距離、反覆卻變化多端的浪潮、以日出作息變化出不同的時間，或是從平凡小事發現無限驚喜的石陣，四種不同的花蓮風景，都用各自擅長的頻率，讓他們不只帶來視覺上的感動，更是一種徐縣長致力想帶給來到花蓮的每個人，回饋到內心的感動。

▲▼花蓮「Hualien Hertz城市品牌與永續VLR揭露暨雲產業基地」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚歡迎大家來花蓮找到自己的頻率與人生價值，讓花蓮成為每個人心靈的故鄉。

花蓮雲產業基地第一棟為花蓮縣政規劃館，現場配有花蓮大型地圖模型、各項建設模型、及政策方針，也配置多項最新數位應用，如「智慧口腔肌力訓練系統」、「安全感知照護系統」、「VR360體驗」等，提供府內即時討論空間、也是對外讓鄉親了解市政成果、願景的空間，；第二棟則為交流空間，設置虛擬辦公、虛擬客服等，未來縣府將邀請數位人才來探討花蓮的數位發展。

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