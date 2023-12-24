「台南味」日本正當紅　日本連鎖餐廳推出台南料理新品牌

▲日本知名蕎麥麵連鎖專賣店日高屋，推出「屋台料理－台南」的品牌，以擔仔麵、肉燥飯、香腸等台南著名美食品項為主打，吸引饕客前往嘗鮮，顯示「台南味」在日本正當紅。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



日本知名蕎麥麵連鎖專賣店日高屋，2023年下半年起於東京地區幾間分店推出了「屋台料理－台南」的品牌，以擔仔麵、肉燥飯、香腸等台南著名美食品項為主打，吸引饕客前往嘗鮮，在在顯示出「台南味」在日本正當紅，不僅只於台南料理的美味，更包括台南獨特的古都閒適氛圍！



對此，黃偉哲市長認為，日本知名連鎖餐飲選擇以台南料理作為品牌定位，應該足以反映出業者判斷當地市場對於台南美食的接受度甚高，而台南的美食小吃講究細膩與多元，其實與日本人的飲食喜好頗為相符，作為台南市長，除了感謝日本消費者對於台南的喜愛與肯定，也期盼台南料理未來在日本更加廣為流傳，此外更歡迎日本朋友親自來到台南，以味蕾探索每個人心目中的「台南味」。



黃偉哲市長進一步提到，台南作為台灣歷史最悠久的城市，400年來孕育累積的文化資產，也透過一代代傳承轉化為濃厚的古都風情，來自日本都會區的朋友來到台南，會感受到氣定神閒的生活感而流連忘返，這樣的「台南味」，也是希望能夠推薦給日本朋友的，尤其明年台南400，更是誠摯期盼日本遊客前來與台南市民一同融入台南400的美麗風景。