全台首座！敏盛智醫城開幕　執行長楊弘仁：老牌高級旅館成功改造

▲楊弘仁表示，敏盛智醫城由老牌高級旅館成功改造。（圖／敏盛醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園區站前商圈、敏盛醫療集團旗下的敏盛智醫城暨敏盛智慧門診中心， 22日正式開幕，是全台首座結合智慧醫療、健康檢查、醫學美容、健康公寓式智醫康寓的綜合醫療城。敏盛醫療集團執行長楊弘仁表示，敏盛智醫城以健康、亞健康族群為目標，為桃園地區居民提供全方位數位健康服務，引入創新的「Medical Mall」概念。

▲敏盛智醫城暨敏盛智慧門診中心首任院長張峻源。（圖／敏盛醫院提供）

敏盛智醫城暨敏盛智慧門診中心，分別由張峻源、陳蓬萱擔任首任院長和執行長。敏盛醫療集團執行長楊弘仁說，敏盛智醫城由老牌的高級旅館改造，注入健康照護、觀光等新的元素，搖身一變賦予他新的生命；而桃園市副市長王明鉅就是「改造王」，他從台大醫院副院長任內到竹東醫院院長、到桃園擔任副市長就是來進行健康照護相關改造。

▲敏盛醫療集團總裁楊敏盛、桃園市副市長王明鉅主持敏盛智醫城開幕。（圖／敏盛醫院提供）

楊弘仁同時也肯定他的父親、敏盛醫療集團總裁楊敏盛，過去改造醫師公會、改造新生醫專、改造台灣的醫療生態，甚至推動全民健保，這些對民眾有健康有助益的改造，都是令人很興奮、很驕傲、很有成就感的事。對於將老牌高級旅館注入新的元素，成功完成改造，楊弘仁也感謝敏盛醫療資產管理公司董事長張長榮全力投入。

▲楊弘仁(右三)感謝敏盛醫療資產管理公司董事長張長榮(右二)全力投入敏盛智醫城改造重任。（圖／記者楊淑媛攝）



敏盛智醫城暨敏盛智慧門診中心自今年3月15日試營運以來，其中，敏盛智慧門診中心來診人數已達近9,000人次，預計至2024年第四季將每週增加至70診次。院長張峻源強調，智慧門診中心運用數位影像、人工智慧、數位病歷、遠距健康等元素實現智慧醫療，透過敏盛智醫APP讓民眾可以方便地追蹤看診、檢查時間及結果，並提供預約、掛號和繳費等功能，實現全方位的健康管理。

敏盛智醫城以健康及亞健康族群為目標，提供「Healthy long stay」體驗，致力於高品質門診服務。與躍獅藥局旗艦店及艾薇美健康管理合作，提供一站式的數位健康服務，包括健康檢查、醫學美容、生活用藥、輔具諮詢等。敏盛智醫城強調客製化的醫美服務，讓民眾根據個人需求選擇最適合的醫美項目。智醫康寓提供醫療專業品牌加乘的住宿服務，長住包月與集團訂房的比例達到8成，未來將建置長壽俱樂部推動長壽醫學，並透過國際評鑑提升整體服務品質。