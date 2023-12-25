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32年捐430萬！花蓮二信回饋地方　再捐15萬支持文化發展

▲花蓮二信總經理李郅明等拜會縣長徐榛蔚，捐贈15萬元給花蓮縣文化基金會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮二信總經理李郅明（左二）等拜會縣長徐榛蔚，捐贈15萬元給花蓮縣文化基金會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為支持地方文化發展，花蓮二信25日由總經理李郅明與美崙分社經理蔡忠琪等人專程前往花蓮縣政府拜會，代表花蓮二信捐贈15萬元給財團法人花蓮縣文化基金會，由基金會董事長徐榛蔚縣長親自代表接受，肯定其積極參與社會公益、回饋地方，為藝術文化的推動不遺餘力。

基金會董事長徐榛蔚縣長表示，感謝花蓮二信長年支持花蓮縣藝術文化活動，積極參與社會公益並不斷支持藝術文化，以實際行動回饋地方，未來文化基金會將攜手地方各界，持續推展深化花蓮縣各項文化工作。

▲花蓮二信總經理李郅明等拜會縣長徐榛蔚，捐贈15萬元給花蓮縣文化基金會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

基金會董事長徐榛蔚縣長親自代表接受。

花蓮二信總經理李郅明表示，花蓮二信支持地方文化發展，秉持著「取之於社會，用之於社會」的回饋精神，對慈善機構及公益活動捐助，並長年致力藝文活動的推廣，為感恩鄉親長期的支持及愛護，回饋地方及促進地方文化產業，協助花蓮縣推動藝文活動發展，二信自民國81年起支持花蓮縣文化基金會32年共計4,338,700元，也希望透過這次的捐款活動，能拋磚引玉，帶動企業界來共襄盛舉捐款，讓花蓮在文化藝術領域上，能發揮展現其效益。
 

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