不滿關門聲太大　逆子痛毆父母逼下跪關陽台！2老爬窗躲進房

▲北市邱姓男子不滿父親關門聲太大，竟以腳踹父親再命父母跪下。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市邱姓男子不滿父親關門聲太吵，以腳踹父親，再持浴室掛毛巾的鋁條恫嚇父母：「不跪下就打你」等恐嚇字眼，父母照做後，邱男又不斷以生命作為威脅，徒手攻擊2老後再鎖在陽台，直到邱男手足聯繫不上父母，察覺有異，直奔住家才發現父母遭受虐，決定報警。士林地院審結，依剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，處邱男有期徒刑3月。

判決指出，今年2月20日上午，邱男不滿父親關門聲音太吵，先以腳踹父親，再持浴室掛毛巾鋁條對父母親以：「不跪下就打你」等語恐嚇，致2老因此心生畏懼，依指示下跪。

不罷休了邱男接著以：「我要死在日本」、「我要殺了你們2個再自殺」等語恐嚇及徒手攻擊年邁父母親，並將通往陽台的門上鎖，將父母鎖在陽台處。

同日傍晚，2老趁兒子在房間熟睡，爬窗進入屋內，並躲入房間內休息。同時女兒因母親都沒接電話，察覺有異，同日晚間直奔住家探視，母親才餘悸猶存將被兒子虐待事情都告訴女兒。豈料，女兒離去後，邱男再度火大，毆打父母親，導致父母親受有鼻子擦傷等傷害，翌日清晨，2老決定逃離住處，並在女兒陪同下報警。

法官審酌邱男身為兒子，本應秉持理性、和平態度相互尊重，以求和諧圓融相處，竟未能克制情緒動粗；惟念犯後坦承犯行，且父母親未提傷害告訴，兼衡邱男患有雙相型情感思覺失調症，依剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，處邱男有期徒刑3月。