爭家產與兄互毆濺血破頭！男14天後倒地身亡　子怒告阿伯結局曝

▲北市張姓兄弟因家產問題互毆，胞弟過程中不慎後仰倒在地，頭撞擊騎樓台階，16天後死亡。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

為家產撕破臉！北市一對張姓兄弟因花蓮家產問題爆發口角，胞兄不滿被指謫其對父母不孝動怒，以揮拳、腳踹方式與弟弟互毆，過程中弟弟不慎向後仰倒，頭部撞擊騎樓台階造成頭部撕裂傷，經送醫須住院觀察，但他卻自行出院，14天後突昏倒，經搶救仍身亡。其子憤而控告阿伯傷害致死。

今年3月18日，70歲張姓胞兄與胞弟為花蓮老家房產問題起爭執，胞兄不滿弟弟一再推擠，以揮拳、腳踹方式與弟弟互毆，過程中弟弟向後仰倒在騎樓下，並因頭部撞擊該騎樓台階導致頭部撕裂傷（6公分）、左側額-顳-頂硬腦膜下出血合併有中線偏移傷害。

警方獲報後，抵達現場並呼叫救護車將胞弟送醫，並轉送新光醫院，但張弟抵達新光醫院後，自認意識清楚並無大礙，不遵從醫師醫囑仍執意出院，並於同日晚間簽署自動出院自願書後離院。

同月31日下午1時許，張弟想牽機車時突然倒下，經送往聯合醫院中興院區急救，仍於同年4月3日下午1時9分因病況惡化宣告死亡。其子認為爸爸的死亡與阿伯起爭執受的傷有關，憤而報警提告。

張兄無辜稱，只有拉扯，沒有出手，是弟弟在拉扯中倒下。檢警勘驗監視器畫面，張姓胞兄在沒有被攻擊時，仍以腳踹、揮拳方式攻擊弟弟，故與他辯稱僅有拉扯沒有出手攻擊等，與事實不符，故不採信。

進一步查證，發現張弟就醫時雖意識清楚，但電腦斷層影像做測硬腦膜下血腫較大（最厚處0.68公分）且有中線偏移，病情不穩，醫師建議應在加護病房住院觀察，故認張弟若當時有住院追蹤，有機會恢復良好，極有可能避免死亡結果，故認難將張弟所採擇的冒險行為風險及風險結果，轉由胞兄承擔，難以傷害致死罪責相繩，依傷害罪起訴。

法官審酌2人為手足至親，本應相互尊重、互敬互愛，縱有紛爭，也當理性溝通、處理，不得動輒施暴，導致胞弟於互毆過程中不慎向後仰倒在地，頭部因此受傷，惟念及胞兄犯後終能坦承犯行，迄今未與姪子和解，又有傷害胞妹前科，依傷害罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。