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台東市觀光夜市嘟嘟車餐車12／22-23快閃活動

▲台東市觀光夜市嘟嘟車餐車12/22-23快閃活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市觀光夜市嘟嘟車餐車12/22-23舉辦快閃活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

聖誕節即將來臨，台東縣政府22日起一連2天晚上，結合台東市觀光夜市促進會、食載好玩文創發展協會等，在正氣路311巷推出嘟嘟車快閃活動。

嘟嘟車快閃活動於22日晚間6點50分暖場，邀請音樂團隊營造出輕快氛圍，讓大家盡情搖擺身體。財政及經濟發展處長章正文、台東市觀光夜市促進會理事長賴美月等貴賓共同點燈，章正文表示，台東推動慢經濟在各界努力下，國內旅遊帶動觀光人潮，觀光夜市成必訪景點，今年底台東市旅館訂房全滿，希望為大家營造歡樂的節日氛圍與美好回憶。

▲台東市觀光夜市嘟嘟車餐車12/22-23快閃活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

正氣路311巷是台東市觀光夜市通往鐵花新聚落、新生路商圈的聯結道路，縣長饒慶鈴規劃以燈飾或活動打通，成為參訪新據點，感謝台東市觀光夜市促進會、食載好玩文創發展協會及東車軍支持，透過照亮新的夜市路段，串連正氣路夜市與鐵花村市集，讓人潮流動，體驗不一樣的夜市市集。

財政及經濟發展處指出，活動於12月22、23日由台東市觀光夜市促進會與食載好玩文創發展協會號召美食、遊戲等各類攤商，加上文青的嘟嘟車餐車，延伸在正氣路168巷到311巷(中華路至東大附小旁)，照亮一片燈海。活動現場準備打卡禮、TTPUSH金幣禮，豐富有趣又好吃好玩，相關活動資訊，請關注台東財經FB。

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