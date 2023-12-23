低溫來襲寒冬送暖　關山同濟會關懷獨居長者

▲關山同濟會關懷獨居長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

連續的低溫來襲天氣冷颼颼，外縣市傳出有獨居老人疑似凍死的不幸事件；有社團緊急購買愛心物資前往獨居老人、家庭進行關懷，當圍巾環繞在脖子產生溫暖之際，老人家頓時想起在外地工作而無法返家團聚的子女不禁紅了眼眶。

關山國際同濟會上午由會長吳秀琴帶領會員關懷台東縣縱谷地區的獨居老人；吳秀琴表示，每年農曆春節前都會規畫寒冬送暖活動，這次因應寒冬驟降特地提前先進行第一波的關懷對象。扛著一大袋的民生物品雖然有些吃力，但女會員們絲毫不以為意還開起玩笑像是「聖誕婆婆」來送禮物。

關山國濟同濟會平日針對社區和孩童為主要社會服務關懷的對象，吳秀琴指出，即便政府對弱勢族群、對象有相關的照顧措施，但有時候或許陪伴更是「獨居者」所欠缺急需的，吳秀琴也利用在關懷時刻意和老人家聊聊天，老人家也很開心分享家裡的大小事。

何姓民眾照顧中風多年的妻子多年，身材落顯單薄的何姓民眾還曾因為要抱起老婆回診不幸摔倒，吳秀琴不只聯繫慈濟關山環保輔具平台能否提供合適的輔具以協助日常所需，還送上成人尿布和保潔墊等，吳秀琴還貼心幫忙所購買的圍巾保暖，看著陌生人上門關懷覺得社會還是充滿濃濃的愛。