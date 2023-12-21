粉絲外流私密片　女網紅被捕喊冤「只和160人分享」：我是受害者

▲女網紅因為私密片遭外流被逮捕。（圖／翻攝自Instagram／gizemmsavage）

記者李振慧／綜合報導

土耳其25歲女網紅吉澤姆(Gizem Bagdacicek)，因為分享在成人平台OnlyFans的影片遭粉絲外流，而被當局逮捕。她被捕時喊冤，她並沒有把影片發布在一般平台，自己也是受害者，準備對惡意外流影片者提告。

國外知名成人平台OnlyFans，由於裡面的色情內容被土耳其當局認為破壞善良風俗，早已於今年6月在該國禁止，然而在網路上擁有超高人氣的女模吉澤姆，之前分享在OnlyFans上的色情內容近來被人惡意外流，轉發到一般社群平台上，導致她因為猥褻罪被捕。

▲女網紅因為猥褻罪被捕。（圖／翻攝自土耳其網站）

吉澤姆向警方表示，她在一般社群媒體上，大多是分享自己的日常生活，可能偶爾會有比較清涼的泳衣或運動照，但她從來沒有在一般社群平台上發布過任何色情內容。

吉澤姆表示，她大約半年前在OnlyFans註冊帳號，因為該平台禁止18歲以下用戶觀看，她才會在那裡與160名付費粉絲分享色情內容，「你向我展示的那些影像是我沒錯，但我只有和160名粉絲分享，該平台禁止粉絲保存圖片，甚至截圖都不行，這些圖像是有人在我不知情的情況下，用另外一支手機側拍，再用假帳號發布網路上」。

吉澤姆表示，現在那些在X平台（原名推特）上流傳的相關色情內容，全都是在她不知情的情況下被人擅自分享，而且自從OnlyFans在土耳其被禁後，就沒有使用該平台，她也是事件受害者，除了對所有罪名不認罪，她的律師團隊正在蒐集證據，將對非法外流影片網友提告。