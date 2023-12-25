民眾黨爆潘孟安子弟兵「保送綠能公司」　退休前就列組織圖年領300萬

▲黃國昌、陳琬惠「潘孟安放水英系綠能權貴鐵證大公開」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委陳琬惠、不分區立委候選人黃國昌25日踢爆，民進黨總統候選人賴清德全國競選總幹事潘孟安，過去在屏東縣政府的子弟兵、前民政處長鄭文華，還沒退休前，就被列入聯合再生屏東辦公室的組織圖總經理一職，月薪新台幣20萬元，年領近300萬元。

民眾黨近期猛打「綠能國家隊」聯合再生弊案，陳琬惠、黃國昌25日上午10時於柯文哲吳欣盈新莊全國競選總部，召開「潘孟安放水英系綠能權貴鐵證大公開」記者會，黃國昌表示，上週召開記者會出示完整證據，想不到經濟部竟為了聯合再生違反契約規定短期套利的行徑，發出新聞稿「遮醜」，但根據聯合再生2022年的年報，已經打臉了經濟部的說法。

黃國昌提及，2022年第三季增加投資60%特別股的「聯合再生能源工程股份有限公司」，根本不是聯合再生權益法投資之子公司，屬於其他關係人，不具有控制力跟過半表決權，充其量只是投資的金融資產，不知道經濟部是愚蠢還是在裝傻？經濟部長王美花應向國人解釋經濟部為何未中止合約、收回土地。

面對政委張景森認為黃國昌的指控模糊、要講得具體一點，黃國昌說，既然張景森執意說謊，他就出示更多證據，並拿出2021年7月26日張景森辦公室特助黃麗錦與聯合再生董事長洪傳獻秘書訊息對話，清楚呈現總統蔡英文指派報告，正是聯合再生所製作，「請問蔡總統可以容忍張景森這樣的劣行嗎？是否追究張景森的責任？」

陳琬惠指出，上週揭露潘孟安在聯合再生作為專案輔導業者，未達專案輔導契約約定事項的情況下，透過張景森的牽線，與洪傳獻有數次的密會、飲宴，竟未追究行政契約執行之責任，詎料屏東縣政府竟回覆媒體「聯合再生未建置案場」，問A答B的回覆，根本不知所云。

陳琬惠再提證據指出，聯合再生明明就沒有達標，審查竟然過關，明顯是違法圖利，更離譜的是，2020年5月6日潘孟安與洪傳獻在台北中山區飲酒作樂後，2020年5月8日屏東縣政府的報告中就載明要協助聯合再生。

陳琬惠提及，更可笑的是，屏東縣政府說潘孟安的前民政處長鄭文華離職後個人生涯規劃無權置喙，明顯就在避重就輕；陳琬惠出示聯合再生的內部報告，早在鄭文華退休前2個月，其大名就列在UREE官網的組織架構圖中，位居總經理一職，月薪20萬、保障年薪300萬元。

陳琬惠批評，聯合再生是國家挹注資金的「綠能國家隊」，可以濫花納稅人的血汗錢，只為保留專案輔導業者資格，一年花費5600萬設屏東辦公室，酬庸一個一事無成年薪近300萬的前縣府官員嗎？此外，鄭文華可以到聯合再生，從證據顯示，正是潘孟安所安排，這樣先射箭再畫靶的酬庸，打臉屏東縣政府「個人生涯規劃」的說法，難道這就是民進黨主席賴清德口中的「勤政、清廉、愛鄉土」嗎？

陳琬惠呼籲蔡英文、賴清德應要求張景森、王美花與潘孟安向台灣社會清楚說明，否則所謂「該辦就辦」、「用最高標準面對弊案」，只是一場笑話。