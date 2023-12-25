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限時3天！超商美式下殺27元爽喝　結帳滿額「直接免費喝2杯」

▲▼7-11元旦連假優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11將在2024年1月1日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，期間購買指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

再過幾天就要跟2023年說再見了，超商搶先宣布元旦連假優惠，不僅有滿額立折活動，滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元再加碼免費喝精品美式2杯或送濕巾等好禮，還有特大杯美式下殺買2送2，還可搭配滿額立折，單杯最便宜只要27元開喝，買越多省越多。

7-11全台門市將在2024年1月1日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，期間購買禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點等12大指定類別商品，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串(3入)。

▲▼7-11元旦連假優惠。（圖／7-11提供）

▲除了單筆滿222元立折22元、滿999立折110元之外，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串(3入)。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲活動期間特大杯美式買2送2（原價單杯60元），2組優惠價240元，搭配滿額222元折22元，折扣後單杯只要27元。

不僅如此，「OPEN POINT會員專屬新年慶」再加碼指定品項優惠，包含GODIVA雪糕任選4件222元、哈根達斯雪酥買2送1、農心辛辣白菜風味拉麵買2送2等；CITY系列飲品則有4大優惠組合，分別為特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1、熱咖啡珍珠歐蕾買2送2、香鑽水果茶買2送2，以上優惠皆可搭配滿額立折活動。

▲▼漢堡王最新4-5月優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券快衝吃 。（圖／漢堡王提供）

漢堡王至2024年2月15日前祭出最新激省優惠券，一次網羅4大系列共24種好康，其中，必搶「8大品項買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡；加碼還有個人超省餐，可是有3大組合套餐通通百元有找，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂，划算爆表。

除外也提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選，提醒兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。

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