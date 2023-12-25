身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　今天免費爽喝超商咖啡

▲7-11「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館今（25）日於21間門市祭出「千杯咖啡請你喝」活動，只要消費者出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中1個字，就能免費兌換中杯冠軍美式1杯。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今（25）日是聖誕節，超商也祭出今日限定「千杯咖啡請你喝」活動，只要姓名對中指定4字任1字，即可免費喝1杯高端精品咖啡；另外，超商今日還有聖誕節咖啡飲品優惠，厚乳拿鐵、黑糖珍奶等指定飲品可享買2送2，趕快把握便宜買。

7-11「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館今（25）日於21間門市祭出「千杯咖啡請你喝」活動，當天只要消費者出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中1個字，就能免費兌換中杯冠軍美式1杯(每店限量50杯，贈完為止)。►門市查詢

不僅如此，7-11全台門市今（25）日還有最後一天CITY系列飲品聖誕節優惠，CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶(現萃茶為限定門市販售)皆可享「同品項買2送2」。

▲萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出2大咖啡飲品優惠，單杯中杯美式特價18元、中杯拿鐵25元。（圖／萊爾富提供）

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出2大咖啡飲品優惠，即日起至12月26日止，Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）、中杯冰/熱拿鐵享買12送10（單杯45元），兌換期限至2024年6月23日止；即日起至2024年1月9止則有Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）同品項買12送10，兌換期限至2024年7月7日止。