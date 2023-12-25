女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」　怒告小三小四

▲杭州一吳太太偶然在看短影片時，發現丈夫在外還有2個家庭。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／大陸報導

杭州法院近日審理一起贈與合約的糾紛，吳太太（化姓）表示自己偶然在刷短影片時，看到丈夫與其他女子的婚紗照。在經過翻找丈夫手機裡的交易紀錄後，發現竟然有小三、小四。一氣之下，她控告丈夫重婚罪，並向兩名女子討回財產。

據《魯中晨報》報導，吳太太透過查看丈夫朱先生（化姓）的手機網銀和支付寶交易記錄，掌握了丈夫諸多不明的轉帳紀錄。北京律師連銀迪建議她離婚，並控告丈夫重婚罪，透過訴訟向第三者追討朱先生曾贈與她們的財產。

▲朱先生認為自己沒有錯，因為對「妻子們」都是真愛。（示意圖／CFP）

吳太太在調查過程中，發現丈夫在省外與「小三」辰辰（化名）辦過婚禮，生下一名孩子，並有丈夫向辰辰轉帳80多萬元的記錄（人民幣，下同，約台幣354萬元）。

在此之後，她還發現丈夫在蕭山與「小四」王朵朵（化名）也舉辦過婚禮，並生下兩個孩子。他向王朵朵轉帳的金額，甚至累積高達400萬元（約台幣1770萬元）。

法院上，年紀僅20出頭的辰辰已為人母，表示發現朱先生已有家室時，自己已經懷孕一陣子了。她強調，是朱先生欺騙了她，現在知道他還有另外兩個家庭，更是後悔莫及。

▲最終法院判，王朵朵應歸還人民幣400萬元給吳太太。（圖／CFP）

吳太太考慮到辰辰年紀尚小，還要獨自撫養孩子，便放棄追究辰辰的法律責任，也沒有要求她返還贈與的財物。

而王朵朵堅稱400萬元是自己的合法收入，並沒有接受朱先生的贈與。吳太太向她表示，「只要書面道歉，可以少歸還十萬元（約台幣44萬元）。」但王朵朵不肯。

報導指出，法庭宣判，朱先生對王朵朵贈與的400萬款項無效，王朵朵應返還原配吳太太400萬元。而丈夫朱先生向吳太太表示，「自己沒有錯，因為對三人都是真愛。」目前案件進行到二審階段，夫妻二人仍在協商中。