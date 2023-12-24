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社會 社會焦點 保障人權

遭偽單身人夫騙感情　美女寵物訓練師崩潰哭訴：遇到渣男

▲▼黃金獵犬。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲新北知名美女寵物訓練師遭人夫騙感情，向朋友痛訴「遇到渣男」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北蔡姓人夫和新婚妻子共同飼養黃金獵犬，卻假藉想買寵物訓練課程，在IG搭訕知名美女寵物訓練師，偽裝單身和她交往1個多月。妻子發現蔡男偷吃，憤而離家，蔡男乾脆把訓練師帶回家中過夜，期間訓練師還在蔡男家拍攝影片，提供給新聞播放，讓妻子得知後崩潰離婚，將兩人告上法院。新北地院審理，認為蔡男侵害配偶權，要賠40萬元，但訓練師並不知道蔡男已婚，判她免賠。可上訴。

正宮表示，她和蔡男新婚後共同飼養一隻黃金獵犬，因蔡男和該名寵物訓練師為朋友，蔡男提議將狗交給訓練師訓練，但她覺得收費很高所以婉拒，蔡男竟表示「需和訓練師親近往來，才能獲取免費參與寵物教學課程」，儘管她不同意，但蔡男仍從去年12月中旬起就藉口應酬活動多，不僅徹夜不歸，連聖誕節和跨年都不跟她一起過。

正宮指出，她原本沒有起疑，卻突然驚覺該寵物訓練師從去年12月中旬起的IG限動足跡，竟都和蔡男相符，還發現兩人挽手散步一起跨年。然而質問蔡男後，蔡男堅稱兩人只是朋友，但她卻在家中發現不知名女性用品，憤而離家出走，而蔡男竟乾脆將訓練師帶回家過夜。

正宮說，今年1月11日她主動聯絡訓練師時，發現訓練師正和蔡男在住處，見訓練師一度情緒失控，她還安撫訓練師，訓練師也表示和蔡男都有做好避孕措施，可見兩人有發生性關係。然而訓練師雖向她道歉，卻多次在酒後打來哭訴「為何不管好蔡男」，還炫耀兩人交往時同住高級飯店、吃高檔美食，不到一個月就花費20萬元，甚至四處看房，在林口一處社區大樓下斡旋，已計畫共組家庭。

更讓正宮難以忍受的是，因訓練師在IG有10萬粉絲，這段戀情也公諸在網路平台和社交朋友圈外，甚至訓練師到蔡男家中拍攝的影片，也在新聞媒體上播放，導致親友看到紛紛來打探她的婚姻關係，讓她不堪其擾，蔡男又不斷與異性來往，最後婚姻也維持不下去，和蔡男在今年5月協議離婚，她身心因此非常痛苦，提告向蔡男和訓練師連帶求償80萬元。

全案審理時，蔡男對外遇事實無意見，但覺得賠償金過高。訓練師則表示，因人夫私訊她買課程，兩人才認識，人夫自稱單身，約她唱歌並告白，兩人於去年12月20日開始交往，過程中她接到正宮訊息，蔡男卻表示正宮是「前女友」，經常騷擾他的親朋好友，她也就相信並封鎖正宮，而她到蔡男住處時，蔡男宣稱有位「表姊」暫住他家，她也沒看到夫妻倆的合照，蔡男更不曾在她面前戴婚戒，直到1月10日她發現蔡男已婚，兩人就無來往。

法官審理，認為蔡男結婚不到半年，就偷吃訓練師並發生性行為，已侵害配偶權，審酌正宮年收約百萬，而蔡男收入不穩定，平均月收為4萬元，然而和訓練師交往期間，吃住都相當豪華，出手也非常大方，判他要賠40萬元。

法官另檢視相關證據，指出訓練師曾對朋友哭訴，並在群組和IG說「他有老婆，我們分手了」、「我遇到騙子，我遇到渣男……他根本就是有老婆的人，還說什麼要買房子、買車子、買什麼什麼給我，訂了卡蒂兒的鑽戒，有沒有訂還不知道咧」、「我現在簡直就是…我現在跟K又復合了，然後我們馬上結婚」等語，顯示訓練師原不知道蔡男已婚，得知實情後情緒崩潰，結束和蔡男關係並和他人閃婚等情屬實，判訓練師免賠。可上訴。

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