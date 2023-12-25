薪水上繳婆家「一堆家事要做」！人妻要逃了：不養這群白眼狼

▲原PO想搬離婆家。（示意圖／CFP，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

為婆家付出卻沒有得到回報！一名人妻透露，老公的薪水都拿去繳婆家房貸，她還要包辦所有家事，一回家就要幫全家人煮飯，就連回娘家也要被奪命連環Call，讓她真的無法忍受，決定過完農曆年就要搬走了，「不必養婆家那群白眼狼了」。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婚後因為婆家堅持，他們和公婆一起住，家裡還有小姑和小叔。不過老公的薪水要繳公婆的房貸，她的薪水要負擔家庭花費，小姑和小叔卻不用拿錢出來，全都自己存著用，讓她覺得很不公平。

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老公還透露，以前讀書的時候只有他辦助學貸款，弟弟妹妹卻不用，因為公婆擔心他們會很辛苦，還說「你是大哥，要辛苦一點，那些是你的弟弟妹妹」。

原PO表示，平時小姑和小叔也把她的付出當作應該的，常常她下班一回家，就聽到「大嫂，我肚子餓了」。她煮完飯菜，要求其他人幫忙洗碗，婆婆也會碎念「我女兒上班很累了，妳當嫂子怎麼還不懂得愛護小姑子？」就連她回娘家也受到限制，剛回去婆婆就會狂打電話，說「快回來煮飯，全家餓肚子等妳，還有一堆衣服妳還沒曬，地也沒拖」。

原PO現在忍無可忍，決定明年過完新年就要搬出婆家，如果老公不同意就離婚，「我這樣付出，不被珍惜也不被尊重，沒有必要」，且搬出去也不用再當免費雜工，還能自由支配薪水，「不必養婆家那群白眼狼了」。

不少人看到紛紛表示，「早就該離婚閃人了，噁心婆家吃人夠夠」、「妳老公很沒用...自己被家人欺負就算了，還讓老婆被欺負」、「好可怕，難怪大家都不結婚」、「這個家庭的觀念不是很好，經濟努力許可的話就搬出去吧」、「不只是免費、還是倒貼的傭人呀，為這樣自私的家人付出太不值了，加油，勇敢做自己」、「妳怎麼這麼善良，當然是農曆年前快跑，讓他們的年開天窗呀，妳自己回娘家爽爽的」。