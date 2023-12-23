勵志聽障作家曖昧人妻女粉...喊：很想吃妳　挨告冷血辯「她幻想」

▲聽障作家陳昆聯曖昧已婚女粉絲挨告，要連帶賠償5萬元。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／台中報導

聽障作家陳昆聯曾出版自身奮鬥故事，也到各學府進行生命教育，到處辦講座感動了不少讀者，有已婚女粉絲小雅(化名)慕名前去聽講座，因陳男得知小雅也是聽障，特別給予勉勵，兩人發展出曖昧情感，被小雅丈夫發現，將兩人告上法院。台中地院審理，法官認為兩人訊息對話曖昧，已侵害配偶權，要連帶賠償5萬元。全案還可上訴。

丈夫指控，妻子小雅突然藉故晚歸，他於今年5月使用小孩的平板時，竟發現小雅和陳男在4、5月間的對話，陳男表示「我很想吃妳！」、「後半輩子的我，僅想好好努力疼愛妳、疼惜妳、與妳一起努力共創未來」，小雅也說「我蠻受寵若驚，當粉絲追到未來的老公耶」、「感謝你的高能量感染了我（愛心貼圖）」、 「順道說，我規劃一年，離婚」，兩人曖昧如熱戀情侶的對話，讓他看了大受打擊，要向兩人求償50萬元。

全案審理時，陳男辯稱小雅是他的粉絲，粉絲對偶像都有幻想，小雅對他的告白只是純欣賞，兩人並未逾越分際。

小雅則表示，她和丈夫都是聽障，感情原本就因價值觀不同等理由漸行漸遠，數度談及離婚，只是因沒有共識才暫時維持現狀。她景仰陳男奮鬥故事，慕名前去參加講座，受到陳男特別勉勵，但兩人並無交情，直到這一兩年她夫妻感情不佳，才向陳男求助、訴苦，竟還被丈夫指控外遇，讓她覺得很冤枉，也因與丈夫爭吵不斷，她於今年7月搬離了住所，兩人感情破裂和陳男並無關係。

不過法官檢視陳男和小雅的對話，認為兩人確實以情侶關係自許，彼比對於曖昧、示好的文字都給予積極回應，已侵害配偶權，審酌陳為大學畢業，打零工，月薪約為2萬8千元到3萬元等一切情狀，判兩人要連帶賠償5萬元，全案還可上訴。

事實上，陳昆聯爭議不只這一樁，過去曾有聽障男子在媒體爆料遭陳昆聯詐騙性侵，另外，陳昆聯曾出名登記為菲律賓雙龍公司負責人，依指示開立帳戶供杜姓男子等人使用，並自稱為雙龍集團副總裁，以「聽障演說家」身分，向外招攬投資人非法吸收資金，幫助吸金規模達1366萬餘元，也於今年6月依違反銀行法之非法經營銀行業務罪，被法院判處1年4月徒刑。