蝦皮購物「聖誕驚喜免運馬拉松」　即日起99元起免領券、免運無限次

▲蝦皮購物即日起至1/11推出「聖誕驚喜免運馬拉松」，12/26～12/28加碼四大品牌最低1折起。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

2023年蝦皮購物全站平均每分鐘領取3千張免運券，看見消費者對「免運」的熱愛，且為感謝用戶一整年支持，蝦皮購物決定要當聖誕老公公獻上人人都有的免運豪禮，宣布即日起(12/25)至1/11打造「聖誕驚喜免運馬拉松」，高達18天99元起免運無限次，消費者不用領券只要滿額且選擇蝦皮店到店取貨直接享有免運，不必再精打細算等著免運日到來，天天狂購到2024！

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示：「因為品牌、賣家及消費者的支持，蝦皮購物才能再度寫下精彩的一年，我們希望在年末獻上驚喜，表達對用戶的感謝！免運一直以來都是蝦皮用戶最喜愛的優惠之一，期待透過無限次、免領券的『聖誕驚喜免運馬拉松』，不僅能提升消費者的購物體驗，也能為賣家挹注成長動能，共同度過美好的佳節。」

「聖誕驚喜免運馬拉松」祭最狂免運優惠！天天免領券下單即享99元起蝦皮店到店免運無限次

還沒收到聖誕老公公的禮物嗎？蝦皮購物盛大獻上「聖誕驚喜免運馬拉松」，即日起至明年1/11用戶不用領券，只要於免運店家下單並選擇「蝦皮店到店」取貨，天天享消費滿149元起無限次免運，每週三的「免運日」更加碼祭出消費滿99元起的免運優惠！為了宣佈這個大驚喜，蝦皮購物也特別邀請白癡公主、The DoDo Men嘟嘟人、見習網美小吳、賤葆多位知名網紅拍攝創意短片宣傳，其中The DoDo Men嘟嘟人聽聞「99元起免運無限次」的驚喜，開心表示：「過往在美國網購經常要滿50美金以上才有機會獲得免運，如果滿99元起就免運真的很省很划算！」

除了無限免運優惠外，12/26至12/28蝦皮購物加碼攜手屈臣氏、愛康、慕之恬廊、HOYACASA 禾雅寢具四大品牌豪祭「限時１折券」、「抽萬元的Samsonite行李箱」等豐富優惠，雙11當日一口氣賣出超過30萬片的人氣衛生棉品牌【愛康】透芯涼感棉隨身包 任選4入只要189元，且下單滿額直接免運。

▲愛康抑菌褲型衛生棉。

• 第一波：藥妝龍頭「屈臣氏」、人氣衛生棉品牌「愛康」豪祭最低1折起

12/26當日「屈臣氏」豪灑總額188元優惠券外，更推出「全店88折起」、「開架彩妝77折」兩大優惠，下單滿1,088元還有機會將Samsonite Volant 20吋行李箱免費帶回家！同日0點、12點、18點、21點四大時段「愛康」豪灑限量1折券，更獻上最狂衛生棉囤貨價，全新上市的抑菌褲型衛生棉祭出任選3包限時49元流血價，透氧抑菌棉任選3包更殺到39元，下單箱購衛生棉加碼再送理膚寶水B5修復霜！

▲慕之恬廊 新手爸媽必備SOP組。

• 第二波：肌膚照護專家「慕之恬廊」媽寶雜誌年度菁品下殺最低價

12/27法國母嬰品牌「慕之恬廊」一次照顧媽咪寶貝。當日媽咪保養8折起，孕期好神組三步驟撫紋優惠價2,800元；寶寶冬季洗沐護膚下殺67折起，新手爸媽必備SOP組洗潤再加屁屁呵護全套現省超過600元只要1,225元。活動當日於賣場下單滿3,290元再送超實用的繽紛媽媽包！

▲HOYACASA 石墨烯羽絲絨保暖被。

• 第三波：寢具精品「HOYACASA 禾雅寢具」祭出最狂滿額優惠

12/28當日於蝦皮商城「HOYACASA 禾雅寢具」消費滿999元領券即享「折價101元」，再抽「抽雪棉絨兩用被床組」等雙重優惠，消費滿3,000元加碼再送聯名收納包。雪棉絨兩用被床組優惠價2,099元、原價近四千元的雪國童話針織雪絨被，現在不用2,000元即可獲得，便宜入手保暖冬被趁現在！

「蝦拼Plus」訂戶人數翻24倍！加入即享超低門檻49元起免運、499元起店到家宅配無限次免運

據YouGov 調查 ，接近20%的消費者會因不願意支付運費而放棄下單，顯示「運費」是造成購物車棄單的一大因素；蝦皮購物也發現每週三的免運日平均買氣也比平日高出6成，顯示消費者對運費的重視！

為了持續優化用戶體驗，今年蝦皮購物除了活動大檔狂撒免運券，自5月起也推免運訂閱制服務「蝦拼Plus」深受用戶好評，短短半年不僅每月續訂率穩定過半數，訂戶人數也翻24倍！配合「聖誕驚喜免運馬拉松」，蝦拼Plus也升級超低免運門檻，最低49元起蝦皮店到店免運以及會員獨家499元起的蝦皮店到家宅配免運無限次，即日起至1/11更加碼每週三全站不限免運店家通通299元起免運，且全部不用領券；新戶首次訂閱只需1元，重度網購使用者別再猶豫！

