聖誕老人、白雪木營造聖誕氛圍　山上花園水道博物館濃濃異國風

▲台南山上花園水道博物館延續去年傳統，將百年煙囪基座打造成最具特色的打卡景點，搭配盛開的白雪木，吸引不少遊客趁著寒流空檔前來拍照打卡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節期間，台南山上花園水道博物館延續去年傳統，將百年煙囪基座打造成最具特色的打卡景點，搭配盛開的白雪木，成為另類選擇，也吸引不少遊客趁著寒流空檔前來拍照打卡，感受充滿異國風的聖誕氛圍。

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位於郊區的台南山上花園水道博物館，雖然擁有特色建築，適合營造聖誕浪漫氣氛，但因為夜間沒有開放，因此一直沒有像市區景點規劃聖誕樹等應節活動，但去年起，在遊客頻頻反映下，館方利用百年煙囪基座，搭配聖誕老人立牌及裝置，在紅色的主建築旁，重現聖誕歡慶氣氛。

此外，從月初開始進入花期的白雪木，目前約已綻放七成，尤其是聚集在宮之森圓環旁的兩排白雪木，因為日照充足，花朵潔白似雪，走入園區馬上就會吸引目光，人行其間，浪漫度破表，今日適逢寒流空黨，也吸引大批民眾到訪。

館方表示，從現在起已經逐漸進入花期，在白雪木後，緊接著有淨水池的櫻花、C館後方的波斯菊、油菜花將接力綻放，民眾可以好好利用年節空檔，規劃到水道博物館。來一場知性與感性的旅程。