公婆不在了！她怒轟小姑要尪初二請吃飯：有夠厚臉皮...網卻不挺

▲原PO認為，小姑指定過年時哥哥負責當娘家，在初二時要請一家四口吃飯很厚臉皮。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「哥哥要負責當我的娘家！」一名女網友透露，公公婆婆都不在了，今年小姑則指定過年時要哥哥，也就是原Po的先生負責當娘家，在初二時要請她們一家四口吃飯。對此，原Po則認為小姑有夠厚臉皮，怒批「毒菇怎麼不負起婆家責任除夕請我們全家吃飯？」

原Po在「匿名公社」以「由於公公婆婆都不在了，小姑要求先生負責當娘家！初二要請他們一家四口吃飯」為題發文指出，由於公公婆婆都不在了，於是小姑跟她的哥哥，也就是原Po的先生說「因為爸爸媽媽不在了，哥哥要負責當我的娘家！初二我們一家四口你要請吃飯！」

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對此，原Po認為小姑有夠厚臉皮，且還選很貴的餐廳，她也怒批「毒菇怎麼不負起婆家責任除夕請我們全家吃飯？真的怎麼有利就怎麼洗腦我先生耶」。

但貼文一出，網友則紛紛不挺，留言表示「你長年住娘家沒事，小姑要求吃個一餐就是厚臉皮？」「一年就那麼一次，能維持親密關係值得」、「爸媽不在，兄長就要扛起責任沒錯喔！兄長請弟妹過年回家吃飯很正常的」、「一年就一次，如果不是經濟真的有困難，就不用太過計較」、「長兄如父!!我的父親也是都會在初二邀請姑姑們回家吃飯兄弟姐妹聚在一起，看在晚輩眼裡很感動也很溫馨耶!!」

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