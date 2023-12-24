加肉片、米血糕！　雙月食品社「2款麻油鮮食」超商開吃了

▲雙月食品社聯名鮮食超商限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣太冷就想來碗熱騰騰的麻油湯暖胃嗎？有超商再度攜手必比登推薦名店「雙月食品社」強勢推出全新「麻咪瘦肉湯」，嚴選北港黑麻油加入薑片爆香製成，還吃得到高麗菜、肉片等料，每一口都超滿足，而超人氣「老薑麻油片豚燴飯」也重磅回歸，搭配白飯更有飽足感，即日起於全門市上市。

▲全新麻油新品「麻咪瘦肉湯」開喝。

▲老薑麻油片豚燴飯重磅回歸。

「全家X雙月食品社」推出全新麻油新品「麻咪瘦肉湯」，嚴選北港黑麻油及薑片爆香作為基底，搭配扎實肉片、清甜高麗菜、米血糕、枸杞等料，打造豐富口感，售價69元，冬季溫補肯定要吃一波，加碼喝人氣回歸的「老薑麻油片豚燴飯」，以國產薑、北港麻油爆香與國產豬肉片進行翻炒，再放進大量高麗菜、枸杞點綴，接著淋在白飯上，不僅可以去寒還有飽足感，售價95元，即日起於全門市開吃。

▲▼7-11哈燒專櫃推出2款新品。

另，7-11近日也於全台70間門市限定的「哈燒專櫃」推出2款現烤新品，首推「21原味葡式蛋塔」，經典葡式蛋塔有著多層次香酥塔皮，搭配軟嫩濃厚蛋香內餡，大口咬下超滿足，每顆售價40元；另一款為「振頤軒-手撕千層吐司（起司）」，層層吐司加上烤得恰恰的起司醬，每一口都能吃到淡淡奶香，罪惡爆表，售價69元。