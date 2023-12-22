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「穆斯林友善超商」北市8店限定！　逾50款商品限時75折賣

▲▼全家打造「穆斯林友善超商」 ，北市8店限定（圖／業者提供）

▲全台8間超商門市打造成「穆斯林友善超商」 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡迎穆斯林！有超商特意攜手北市觀傳局、中國回教協會攜手打造全台唯一「穆斯林友善超商」，提供超過逾50款經查核確認為穆斯林友善商品，並於北市8門市內設置「穆斯林友善商品專區」開放穆斯林旅客安心選購，還有限時3天可享同品項2件75折優惠。

▲▼全家打造「穆斯林友善超商」 ，北市8店限定（圖／業者提供）

▲一共網羅超過50款穆斯林友善商品提供選擇。

看好2023年來台國際旅客其中有2成為穆斯林旅客，再加上台北市獲選「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎-非伊斯蘭合作組織」，全家特意把北市8間門市打造為「穆斯林友善超商」，門市內設置「穆斯林友善商品專區」，網羅逾50項包括零食餅乾、巧克力及糖果類、泡麵等，還有全家自有品牌FamiCollection餅乾系列、瓶裝飲品系列，皆是經由中國回教協會查核確認為穆斯林友善商品，方便穆斯林旅客或是在地穆斯林觀光旅遊時可以輕鬆選購商品。

全家穆斯林友善門市分別為台鐵北店、重慶店、富陽店、台北101店、國父紀念館店、金信店、甘州店及金慶店，且至12月24日前凡購買穆斯林友善商品即可享「同品項2件75折」優惠；穆斯林友善商品定義經中國回教協會查核確認為商品不可含有伊斯蘭教之禁忌成分，在產製、儲運過程中亦未受到禁忌成分之交叉汙染；產品之原料成分需完全列印於包裝標示上，且包裝標示上不可有不宜之文字圖表；陳列之商品應為完整包裝之即時食品或飲料，且不可拆包或分裝(（其尚無完整之標示）。

▲▼統一超商與公路局首次合作打造最新「大安休息站」。（圖／7-11提供）

▲統一超商日前與公路局首次合作打造最新「大安休息站」。

另，統一超商日前則與公路局首次合作打造最新「大安休息站」，為台61線中區首座公路休息站，總佔地面積1382坪，採用充滿大地感的綠意植栽營造優美環境，並以通透空間規畫樂齡與親子的友善座位區，並設置7-11門市、整合自有品牌與關係企業，包含CITY PRIMA、天素地蔬、OPEN!PLAZA、COLD STONE複合店、霜淇淋等豐富商品，更有人氣冰品「思樂冰」限定販售，口味包含經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打，滿足遊客便利輕鬆選購。

休息站更引進超過一甲子美味「阿聰師糕餅店」，吃得到層層酥皮搭配大甲芋泥的芋頭蝴蝶酥，以及「臺中農讚」的金磚米金字塔、安泉米等，還有「極鮮海產」、「兩餅一茶紅豆餅」等美食品牌；加碼也針對遊客長途開車需求，休息站也特意增設電動車充電樁、胎壓檢測、緊急車輛、健康照護與旅遊諮詢等5大設施，滿足各種需求。

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