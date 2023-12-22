有大杯特濃拿鐵！　超商「7大品項買1送1」連3天搶

▲超商限時3天7大品項買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！全家即日起連3天於全門市祭出「7大品項買1送1」超殺優惠，如大杯特濃拿鐵、生巧克力戀乳雪糕等都有，還有農心香辣雞肉辛拉麵、城市一族巧克力棒等也能享買1送1，且不限購買數量，把握機會開囤了。

▲全家康康五優惠出爐。

全家即日起至12月24日限時3天於全台門市祭出「7大品項買1送1」超殺優惠，優惠品項有「Let’s Café大杯特濃拿鐵（不限冰熱）」、「小林雞蛋煎餅」、「城市一族巧克力棒」、「城市一族草莓棒」、「好時金磚巧酥白夾餡巧克力」、「阿奇儂X鮮乳坊白巧戀乳雪糕」及「農心香辣雞肉風味辛拉麵」，加碼還有可口可樂、特趣巧克力焦糖香脆麥餅可享買2送2，且指定品項同步開放於APP隨買跨店取購買，通通不能放過。

▲7-11限時4天指定咖啡飲品買2送2。

另，7-11即日至12月25日也於全門市祭出「指定CITY系列飲品同品項買2送2」優惠，優惠品項包括「CITY CAFE厚乳拿鐵」、「CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶」、「CITY TEA經典純奶茶（現萃茶為限定門市販售）」。