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冷氣團尾聲！明晨最後一波低溫「急凍9度」　乾冷空氣襲元旦再降溫

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團邁入尾聲，明晨將出現冷氣團最後一波低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團灌頂邁入尾聲，今夜到明晨為最後一波低溫，西部空曠、內陸近山區低溫下探9度；周四水氣影響，各地有降雨機會；跨年又有一波東北季風增強，元旦乾冷空氣襲擊，又有一波降溫，低溫探12度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波連續的寒流及冷氣團即將結束，今天夜晚至明天清晨受輻射冷卻效應影響，各地依然相當寒冷，低溫普遍在10到14度之間，其中西部平原空曠地區、內陸近山區特別寒冷，有機會9度左右。

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周二、周三冷氣團減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，各地溫度將大幅回升，中午可達20度以上，夜晚清晨涼冷低溫約14度左右，依然稍有寒意，各地維持晴朗或多雲。周四南方水氣北上，天氣較為不穩定，各地雲多有下雨機會。周五、周六鋒面在台灣附近建立，北部、東部有下雨機會，西部地區多雲到晴。

▲▼這波冷氣團邁入尾聲，明天清晨將出現最後一波低溫。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲這波冷氣團邁入尾聲，明天清晨將出現最後一波低溫。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日(31日)東北季風增強，北部、宜蘭溫降轉稍涼，中部、南部、花東夜晚轉涼。下周一元旦乾冷型涼冷空氣影響，各地多雲到晴，天氣大致穩定，白天涼爽，夜晚清晨稍有寒意，低溫預估12左右。

中央氣象署預報員李孟軒表示，受冷氣團影響，今天入夜到明天清晨氣溫還是偏低，明天清晨低溫10度以下地區，包括台南以北到宜蘭、離島金馬等，低溫可能跌破10度，其他地區低溫12度左右。

明天清晨過後，隨冷氣團減弱，各地氣溫將逐日回升，白天高溫有20度以上，周三高溫可到22到26度，不過李孟軒提醒，除明天清晨外，周三清晨氣溫還是偏低些，西半部日夜溫差比較大。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼今晚明晨低溫以及未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

李孟軒提醒，周四、周五會有一波東北季風南下，影響偏北部地區，白天高溫將下降，低溫不會有太大差別，中南部影響比較小；周六溫度將回溫。

周日跨年(31日)將再有另一波冷空氣南下，李孟軒表示，目前預報以東北季風等級為主，強度會周四這一波東北季風明顯一些，白天高溫約20度，入夜後將降到20度以下，跨年和元旦都是受東北季風影響，北部低溫則約14到15度，這一波降溫還是要留意，氣溫明顯下降要周日跨年之後。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

未來一周天氣方面，李孟軒說明，周三白天之前，天氣穩定，周三白天開始，南方雲系北移，東半部、恆春半島周三白天降雨機率高，周三晚上南方雲系北移更為明顯，周三和周四全台降雨範圍廣，北部、東半部、中南部山區有降雨外，中南部平地也有飄雨，周五南方雲系減弱，東北季風接力影響，北部、東半部仍有降雨。

李孟軒表示，周六和周日跨年水氣減少，不過周日東北季風增強，這波東北季風水氣量比較少，基隆北海岸、東半部有局部短陣雨，不過後期水氣仍有變數，

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