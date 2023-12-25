獨／性侵假釋卻3度缺席身心治療課　胡睿兒遭起訴認了：睡過頭

記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

藝人胡睿兒因在夜店撿屍性侵被判刑2年定讞，去年初才獲得假釋機會出獄，沒想到他卻沒遵守規定，缺席3次身心治療及輔導教育課，遭台北地檢署25日依違反《性侵害犯罪防治法》起訴。胡睿兒坦承因為錄專輯早上睡過頭而缺席治療課，他已向檢察官說明清楚，並依法裁罰1萬元，之後會依規定乖乖去上課。

▲胡睿兒去年申請假釋獲准出監。（圖／記者沈繼昌翻攝）

胡睿兒接受《ETtoday新聞雲》訪問，他說有向檢察官說明，表示他因熬夜錄專輯才睡過頭，來不及去上治療課「真的不好意思睡過頭了2節課」，也照正常程序沒到課就會被裁罰1萬元，他解釋因為治療課表定時間都是在六、日上課，常和他的音樂工作撞期，因此已經與檢察官協調，之後會將上課時間調整到平日，遵守規定乖乖去上課。

▲胡睿兒表示因為錄專輯睡過頭，缺席2次身心治療及輔導教育課。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

胡睿兒(本名胡睿楷)因饒舌男團「Under Lover」的成名曲《癡情玫瑰花》走紅，2016年與當時還是女友的前妻「蛇姬」林采緹吸大麻被抓，獲得緩起訴處分，但2人形象崩壞，2018年2人成婚，胡睿兒卻在妻子懷孕待產之際，在台北市信義區夜店「KLASH」，見到一名剛認識的女子酒醉不醒人事，把人帶往逃生梯間性侵得逞。

案經法院依趁機性交罪，判處胡睿兒有期徒刑2年確定後，胡睿兒在2020年7月21日剃光頭，向北檢報到發監，並對媒體表示坦承錯誤。2022年1月，胡睿兒第2度申請假釋獲准，經法院裁定保護管束。胡睿兒出獄當天還對媒體說：「最想做的是陪家人，做音樂。大家生活過得好就好，都很健康就好，小孩子都很健康就好。」

在此同時，觀護人也依《性侵害犯罪防治法》相關規定，擬定胡睿兒假釋期間處遇計畫，包括必須定期到適當處所接受身心治療及輔導教育課程，但台北市家庭暴力暨性侵害防治中心發現，胡睿兒3度無正當理由缺課，經限期履行仍未改善。

檢察官調查時，胡睿兒坦承沒去上課，因此被依屆期不履行身心治療或輔導教育罪起訴，胡睿兒未來將面臨1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金，至於胡睿兒先前性侵判刑2年，只坐牢18個月就獲得假釋機會，但因縮刑後執行終結日是2022年5月7日，也就是刑期已滿，胡睿兒不會有撤銷假釋的問題。