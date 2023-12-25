D乳網紅遭嗆「30幾連隻老鼠都生不出！」妹幫1句回擊…姑姑尷尬了

▲工業凱C擁有D級美乳、精緻五官，吸引大票粉絲追隨。（圖／翻攝自Facebook／工業凱C，下同）

記者閔文昱／綜合報導

D乳網紅、過去曾被拍到和前AV導演圤智雨在巴士上舌吻的辣妹網紅「工業凱C」，因高顏值與魔鬼身材，在臉書吸引40多萬粉絲追蹤。不過，她近日卻被姑姑催婚，甚至嗆「30幾歲連隻老鼠都生不出來！」讓一旁的妹妹都聽不下去，直接一句話反擊，讓網友們看了紛紛拍手叫好。

「人到了一個年紀，在家族聚會上不是被催婚就是被催生。」工業凱C近日在社群平台有感而發表示，有時候長輩著急了，說話就不是太好聽，但由於她們家從小到大家教都算滿嚴格的，階級秩序分明，所以就算覺得不妥，通常也不會當面頂撞長輩，頂多當作聽不見。

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工業凱C透露，某次姑姑在餐桌上又再次質問相關話題，甚至用台語直言「30幾（歲）了連隻老鼠都生不出來！」此時一旁的妹妹終於受不了，冷不防來了一句「阿姑，人本來就不會生老鼠。」一句話瞬間將姑姑KO。

貼文一出，不少網友紛紛笑稱「生小孩也沒什麼好處啊」、「我都轉移話題，不然就裝死」、「哈哈妳妹妹說的真好啊」、「妳妹回這話好可愛喔」、「妹妹說得中肯」、「阿姑有生過老鼠？」、「我都跟我媽說，再催我就去結紮」、「沒事，科學跟上了」。