AV導演圤智雨遭毆打內幕曝　意外扯出「D乳網紅+最美魚販」

記者黃宥寧／台北報導

前AV導演圤智雨（本名：郭震宇），今年3月於住家門口遭許姓男子持棍棒毆打，許嫌落網向警說「是不滿圤在新聞上說的話」，警依傷害等罪函送偵辦。對此，圤智雨對《東森新媒體ETtoday》表示，日前開庭，許男竟改口稱自己是D乳網紅「工業凱C」粉絲，是因為看到他跟凱C新聞才不爽開扁，同時圤也認許動手前，有個「動作」藏貓膩。

圤智雨說，許男雖認傷害罪，但講的理由與警詢時完全不同。因為日前開庭許改稱「自己是凱C粉絲」是因為看到他跟前女友凱C的新聞很不爽才動手扁人，讓他覺得這個說法根本前後矛盾，因為許不僅說不出是哪新聞，甚至連去自首都有律師陪同，根本就是「專業的」。

他接著解釋，許嫌動手前有先架手機，這行為完全就是專業打手，因此他也當庭捅破許嫌並反問「你認識林思嘉囉？」豈料，對方不假思索回「不認識」，讓他當場笑出，因為若是凱C粉絲，一定會知道她本名就是林思嘉。

圤智雨向記者表示，當檢察官問許男「你有侵入住宅嗎？」許回「我沒有」，檢察官立刻回他「你進到人家1樓就是」，許才反應過來說「我有」，這樣的對話也讓圤笑著說「8+9請唸書」。

至於撤不撤告，圤智雨強調不會，因為當天被打就是準備要到高院與「最美魚販」劉心語開庭，沒想到卻遭持棍棒毆打，他也質疑「有沒有這麼巧」，最後也說許男一定會被起訴。