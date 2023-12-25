2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

▲2023年癸卯兔年快要結束了，緊接著準備要進入2024甲辰龍年。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2024年即將到來，你做好準備了嗎？明年是龍年，12生肖運勢也有所改變，特別是明年犯太歲的4生肖龍、狗、牛、兔要多加留意。命理專欄《搜狐網》也搶先曝光了2024龍年的12生肖排行榜。

第12名：龍

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注意了！屬龍人在2024龍年是本命年犯太歲，太歲當頭坐、無災也有過，因此整體的運勢並不理想，運勢起伏較大，關鍵是要調理化解到位。另外，屬龍也容易受到口舌糾紛和他人的暗算，所以務必切忌在與他人相處時，更要掌握好尺度、做好打小人招貴人的準備。

第11名：雞

屬雞人雖然在2024擺脫了沖太歲，但依舊會犯小人，導致運勢起伏不定。2024一整年的運勢會面臨一些壓力，容易被工作上的瑣事纏住，注意會容易在決策和執行時犯錯。

第10名：鼠

屬鼠人雖然在2024年已把刑太歲接力棒交過屬牛，但是屬鼠卻害太歲，因此需要調理化解，否則較容易陷入各種危機之中。雖然有貴人相助，但仍要注意會有許多麻煩和是非。

第9名：牛

屬牛的機會雖然很多，也適合開拓全新局面；但因屬牛刑太歲，因此容易遭遇小人搗蛋，嚴重的話恐怕會打官司。

第8名：生肖兔

對屬兔人來說，可能剛結束本命年的危機，又處於破太歲的境地，因此運勢的提升幅度還不夠明顯。提醒屬兔人要理性投資理財、顧緊錢包、謹慎與親朋好友之間的錢財來往，這樣的話必定會愉快許多。

第7名：虎

屬虎人在2024年依舊是強命年，加上運勢上半年比較起伏，處於喜憂參半的狀態；不過下半年，工作方面會迎來良好的局面，獲得較好的回報。

第6名：蛇

對屬蛇人來說，2024年還是強命年，而且整體發展情況是不錯的，基本上屬於可圈可點的境地。但也較容易遭遇一些人眼紅，如果沒有防小人，也會導致錯失良機，讓良好的機會就這麼溜走。

第5名：生肖猴

屬猴人在2024年也是強命年，在各方面的運勢都表現不錯。他們不僅能做到穩定向前，工作上會有不錯的機會。提醒工作方面要謹慎跳槽，謹慎投資、謹慎合夥。

第4名：馬

屬馬在2024年擺脫了破太歲、害太歲，可以說是輕裝上陣，不過在工作上要注意面臨較大的壓力。屬馬人較容易在情緣婚姻上走彎路，嚴重的還會破財破色。

第3名：狗

屬狗人在2024年是沖太歲，如果將精力放在工作上，收入就有機會翻倍，而且也較容易得到貴人的提攜，讓事業更上一層樓。

第2名：豬

屬豬在2024年是強命年，更意味著將迎來非常好的一年，不僅能得到長輩或上司的幫助，在各方面也能取得更好的發展。

第1名：羊

屬羊人在2024年的財運和貴人運都不錯，不論做什麼事情都能得到他人幫助，甚至能夠結識到許多志同道合的朋友。

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