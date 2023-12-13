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東岸部落海派品牌！東管處攜業者推玩家遊程　2人成行說走就走

▲▼東管處於都歷遊客中心-星空劇場舉辦「海派旅遊招募會」。（圖／東管處提供，下同）

▲▼東管處於都歷遊客中心-星空劇場舉辦「海派旅遊招募會」。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為籌備東海岸部落2024年的部落旅遊盛事，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處12日上午，於該處都歷遊客中心-星空劇場舉辦「海派旅遊招募會」，邀請旅宿、餐飲以及部落體驗相關業者一同參與。

活動現場發表了2024年東海岸部落旅遊精彩遊程「海派玩家」的體驗內容，包括「水璉部落|阿美族獵人主題體驗」、「高山部落|布農族山林體驗」、「貓公部落|美式手感走讀體驗」、「奇美部落|阿美族草藥主題體驗」及「靜浦部落|秀姑巒溪河口主題體驗」，提供參與者深入瞭解各部落旅遊資訊的絕佳機會，更邀請有興趣加入遊程體驗業者，成為「海派玩家」的異業合作夥伴，共同打造東海岸部落多元的旅遊服務。

▲▼東管處於都歷遊客中心-星空劇場舉辦「海派旅遊招募會」。（圖／東管處提供，下同）
 
東管處一直以來致力於推動東海岸部落生態與文化觀光，自2014年起成立「東海岸部落觀光產業聯盟」以來，持續努力推動部落觀光產業發展，並在 2020年推出了「一烈！海派過生活」東海岸部落旅遊品牌，同時籌組「海派聯盟運作小組」，促成東海岸部落之間更深度實質的合作，進一步深化部落旅遊體驗。2024年以擦亮東海岸部落旅遊品牌為目標，東管處將攜手海派聯盟運作小組，推出「海派玩家」行程，提供2人成行的輕鬆選擇，讓旅客隨時說走就走，深入探索東海岸部落生活的日常，體驗部落生活的獨特與不凡。

▲▼東管處於都歷遊客中心-星空劇場舉辦「海派旅遊招募會」。（圖／東管處提供，下同）

東海岸「部落海派導覽員」授證。
 
此外，活動當天也特別辦理東海岸「部落海派導覽員」授證。東管處今年度與新社、貓公、奇美、比西里岸、都歷及都蘭等六個部落合作，經過正式評鑑考核，共有16位部落導覽員通過考核，榮獲優質導覽員資格，未來這些專業的導覽員將持續為東海岸的旅客提供豐富且具深度的導覽解說服務。

▲▼東管處於都歷遊客中心-星空劇場舉辦「海派旅遊招募會」。（圖／東管處提供，下同）

共有16位部落導覽員通過考核，榮獲優質導覽員資格。
 
2024年「海派玩家」系列體驗活動即將推出，請大家持續關注「一烈！海派過生活」臉書粉絲專頁，以獲得最新消息。誠摯邀請喜愛東海岸部落旅遊和自由行的朋友，一同踏上這場令人期待的精彩旅程、親身感受東海岸的獨特魅力。
 
 「一烈！海派過生活」粉專：https://www.facebook.com/Travelinseastyle

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關鍵字：

擦亮東海岸部落品牌東管處玩家遊程成行

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