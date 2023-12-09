這些不是日本品牌！大票驚呆：現在才知道

▲原PO詫異發現，不少取名很日系的品牌並非日本品牌。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一個品牌的成立，「取名」是很重要的決定，有創意的名稱總能令人印象深刻。近日就有網友發現，某個取名相當日本的按摩椅品牌，其實根本不是日本品牌，令不少人驚呼，「還以為是日本貨」、「一直以為是日本牌」，還有網友也點名其他品牌，讓一票笑呼漲知識。

有網友在PTT發起閒聊，說他現在才知道，FUJI按摩椅原來不是日本品牌，就有人詫異直呼，「我以為是日本」、「我還以為是日本貨」、「我現在才知道……」、「也被騙了，一直以為是日本牌」、「現在才知道」、「我還真的不知道……」、「我也以為是日本的」。

不過，除了該品牌之外，留言處也討論起其他品牌，有網友就紛紛點名，很像但並非日本品牌的還有Tokuyo（按摩椅）、輝葉（按摩椅）、櫻花（廚具）、MINISO（生活用品）、太和工房（水壺）、北海道戀人（零食）、八月堂（可頌）等等，大部分其實都是中國或台灣品牌。

另外，YouTube頻道「不要鬧 Stop Kiddin' Studio」也曾在5年前分享影片「一定搞錯的名牌原產國」，曝光SUPERDRY 極度乾燥（しなさい）其實是英國品牌；哈根達斯（Häagen-Dazs）是美國通用磨坊旗下旗艦冰淇淋品牌；屈臣氏（Watsons）的總部在香港；森田藥妝、日藥本舖則都是台灣品牌。