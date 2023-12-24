再冷2天！冷氣團殺到「10縣市低溫警戒」　跌破10度急凍區出爐　

▲冷氣團南下，今下午到明晨還有一波低溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團或強烈冷氣團今(24日)南下，今下午過後到明天清晨將有一波低溫，中央氣象署今下午16時31分針對北北基等10縣市發布低溫特報，氣溫可能跌破10度以下。

氣象署表示，今(24日)晚至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明(25日)上午台中以北、東北部及金門有局部10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

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明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部低溫只有11、12度，其他地區約13到15度，沿海空曠地區會再更低，夜間清晨相當寒冷，白天北部及東北部回溫有限，感受仍偏冷，其他地區也有涼意；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨。

周二清晨冷氣團影響下，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，各地高溫都來到20度以上；周二、周三各地為多雲到晴，東半部有零星短暫雨，下周三雲量有增多趨勢。

低溫特報

影響時間：24日下午至25日上午

黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣

▼10縣市低溫特報。（圖／氣象署）