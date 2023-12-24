今下半天再轉冷！聖誕節急凍區出爐　下周四「雨區擴全台」

▲冷氣團南下，入夜後到明晨又一波低溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團今(24日)逐漸南下，將再度轉冷，耶誕夜下半天到入夜溫度再次下降，今晚到明晨有一波低溫，中部以北到宜蘭局部地區可能跌破10度，周二白天後回溫，不過周四又有一波東北季風及南方雲系北移影響，全台都有降雨機會，跨年夜可能再迎來一波東北季風，北東天氣將受影響。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，下半天到入夜溫度會再次下降，北部溫度降到12度左右，南部跟昨天相比也有明顯下降；今天中南部清晨到上午有飄雨，低緯度水氣傳送上來到台灣附近，玉山今晨也出現凍雨。

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今天迎風面地區包括桃園以北、東半部雲量多，迎風面有些降雨，曾昭誠表示，今整體雨勢以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭為主，今天白天到晚上南方雲系逐漸減弱，基隆北海岸、桃園以北、新竹山區、宜蘭、東半部有降雨，雨勢較持續，入夜後環境慢慢轉乾，雨勢明顯趨緩。

▲冷氣團南下，今晚到明天清晨又一波低溫。（圖／氣象署）

未來一周天氣部分，曾昭誠說明，今天環境偏東北風型態，冷高壓南下，冷氣團今天起逐漸影響台灣，周二(26日)清晨後才會逐漸慢慢離開台灣，周二清晨仍冷，白天到晚上冷高壓出海，環境偏東風，周二白天回溫明顯有感，連北部都有接近20度溫度。

周三為偏暖天氣，周四又有另一波東北季風逐漸南下，周四、周五這波東北季風對北部、宜蘭影響明顯，其他地方溫度沒有太大影響。

未來一周溫度，曾昭誠表示，今天白天偏涼，北部、宜蘭15度上下，中南部接近20度，入夜後溫度往下降，今晚到明晨有一波低溫，北部、宜蘭接近11到12度，台中以北到宜蘭局部地區有機會出現10以下低溫，氣象署將會發布低溫燈號，冷空氣強度有機會到接近強烈大陸冷氣團等級。

曾昭誠說明，中南部明天清晨低溫也會降到13到15度，周二清晨各地低溫仍偏低，但周二白天溫度回升幅度相當大，北部、中南部、東部上升20度以上，類似溫度維持到周三。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

不過緊接著周四又有另一波東北季風，且將影響到周五，曾昭誠表示，這波東北季風影響以北部、宜蘭為主，溫度略為下降，中南部溫度持續往上升，顯示對中南部和花東影響不明顯。

降雨部分，曾昭誠說明，明天周一天氣開始轉乾，周一到周三僅東部有零星降雨，其他地方多雲到晴；周四東北季風南下，南方水氣北移，影響中南部，尤其中南部山區降雨明顯，周四全台都有降雨機會，雨勢較大集中迎風面和南部南方雲系影響的位置，中南部平地小飄雨，周五和周六南方雲系減弱，剩迎風面大台北、東半物有雨，其他地方多雲到晴。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

至於跨年元旦天氣，曾昭誠指出，周二過後氣溫將明顯回溫，白天有機會20度以上，下一波周東北季風影響出現在周四，周六(30日)減弱，下周日(31日)又一波東北風南下，不過降溫幅度不會像強烈大陸冷氣團這麼強，迎風面地區天氣影響比較明顯。