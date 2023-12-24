玉山北峰成冰封仙境！鄭明典點出3情況：凍雨是很危險的天氣　

記者李姿慧／台北報導

玉山北峰玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭，冰晶銀白世界宛如走入仙境，不過前氣象局長鄭明典指出，凍雨直接結在道路上，路面會超級滑，車輛容易失控，是很危險的天氣狀況。空中過冷水如果直接結凍在飛機上，飛機也可能失控，掉落氣象儀器上就會失靈。

▲玉山一夜凍雨後，冰封山頭，宛如仙境。（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署今(24日)觀測資料顯示，今天清晨6時玉山風口觀測到-2.8度低溫，上午7時51分玉山北峰1號也觀測到-2.1度，低溫加上一夜凍雨，讓玉山北峰山頭結冰，樹木被冰晶覆蓋，四處可見冰簾和冰晶花，氣象站儀器和風速計也遭冰凍。

不過前氣象局長鄭明典也在臉書上po出氣象儀器結冰畫面，鄭明典表示，好厚的「冰」，怎麼結上去的？這稱為「凍雨」。

▲▼玉山一夜凍雨，氣象儀器和風速計結冰。（圖／氣象署）

鄭明典說明，雨滴掉落過程，溫度低於0度但未結晶成冰，這時稱為過冷水。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，這就是凍雨現象。

鄭明典指出，凍雨直接結在道路上，路面會超級滑，車輛很容易失控，是很危險的天氣狀況。空中的過冷水如果直接結凍在飛機上，飛機也可能失控，也是飛安上的挑戰性問題！掉在氣象儀器上，儀器當然就失靈了，必須人工除冰。

▼凍雨掉落氣象儀器上結冰，導致儀器失靈，需要人工除冰。（圖／氣象署）