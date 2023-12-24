Google街景圖「賴皮寮」特勤人員消失了！網指1亮點：第一次看到

▲賴清德老家「特勤人員清掃」照片瘋傳。（圖／翻攝自游淑慧臉書）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議不斷，近日更是被狂酸是「賴皮寮」，還有許多人到場打卡，就有網友發現，Google Maps上的街景圖原本有特勤人員在掃地，但是現在卻被打上馬賽克了，而且還是全馬，貼文掀起熱論，網友直呼「這樣也行」、「心裡有鬼才連街景都要馬賽克」。

有網友在PTT發文，「賴皮寮街景的掃地國安人員不見了？」前幾天查看賴皮寮的Google Maps街景圖，印象中人員在掃地，沒想到短短幾天，在Goolge Maps已經搜尋不到賴皮寮相關景點，連人員也被打上馬賽克，「全部賴皮有關的景點都找不到外，連街景上的國安局人員完全也不見了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO貼出對比照，「國安局人員去掃地犯了什麼罪嗎？不然怎麼感覺頃全力欲蓋彌彰，太呱張了啦！怎麼連街景的國安局掃地僧都要被消失？」

▲掃地人員被打上馬賽克。（圖／翻攝自PTT）



貼文曝光，網友們驚呼連連，「還好大家都有備份」、「如果沒問題，怎被爆料就收回」、「變幽靈也太好笑了」、「改了反而讓別人覺得觀感更差了」、「憲兵特勤人員習得隱身術」、「數位部200億的成果」、「這真的太扯了」、「修改了，真的此地無銀三百兩」、「通常人都是模糊臉阿，怎麼整個模糊掉」、「數位發展部政績+1」。

另外，也有網友表示，「原來台灣政府是弄得到Goolge的喔，這麼屌」、「連Goolge地圖都能買是不是」、「所以台灣政府也是管得到美國公司的嘛」、「連Goolge都要配合修改街景」、「Google本來就有隱藏路人的服務啦，只是馬成這樣是第一次看到」。

事實上，國安局日前才說明，有關現任總統、副總統及大選各組候選人等安全維護對象之警衛安全，特勤中心均依據特種勤務條例等規定實施維護，至於所謂特勤人員在賴宅掃地一事，由於賴副總統18日將返回寓所，所以才派人針對周邊環境實施安檢後，協助寓所工人（著迷彩褲者）移除清潔工具，從未派人進行打掃工作。