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有穿發熱衣卻「越來越冷」？外科醫曝原理：3穿法是錯的

▲21日大陸冷氣團南下，北部受寒流影響氣溫恐跌破10度。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

寒流一來，不少人趕緊挖出羽絨外套、發熱衣禦寒。不過，外科醫師江坤俊提醒，發熱衣有3種穿法大NG，不僅無法保暖，還造成反效果「越穿越冷」。

江坤俊曾在YouTube頻道《健康2.0》的單元「江P醫件事」分享發熱衣的原理，他表示，這種衣服本身其實不會「發熱」，「發熱衣又不是暖爐，它怎麼會發熱？」穿了之所以覺得暖，是因為有「聚丙烯酸酯」，該成分能吸收人體散發的水蒸氣（汗水），凝固成水、放出熱量。

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而人體身上的水蒸發成水蒸氣時，水蒸氣會吸收熱量，接觸到發熱衣後，這個過程會被逆轉回來，等於是將體溫再利用，不是真正的發熱，「所以發熱衣的原理叫做保溫。」也因為這個特性，如果以3種方式穿著發熱衣，可能造成反效果。

錯誤穿法1：沒有穿在最內層

江坤俊表示，發熱衣如果沒有穿在最裡面、接觸到身體，就無法吸收到水蒸氣，當然也沒有辦法保溫。

錯誤穿法2：沒有選貼身款式

江坤俊指出，有些人挑發熱衣時，會避開緊身的款式，避免活動起來不舒服，但如果太過寬鬆，水蒸氣會從衣物的縫隙跑掉，沒辦法被好好吸收、利用，保溫效果大打折。

錯誤穿法3：全身汗時穿發熱衣

江坤俊說明，許多人運動後害怕著涼，在全身都是汗的情況下就穿上發熱衣，但如果發熱衣濕掉，水分又無法立即排出，儘管發熱衣需要水氣，但也無法一次吸收這麼多水。因此，要先把汗擦乾，否則不僅沒有保溫效果，還可能「越穿越冷」。

另外，江坤俊提醒，發熱衣並不是每種人都適合穿，肌膚特別容易敏感（痘痘肌、異位性皮膚炎）的人就要比較小心，「發熱衣保存了你的體溫，就會讓你稍微的比較容易流汗，像有些異位性皮膚的人，他身上只要流汗，異位性皮膚炎可能就發作」，如果有這類型困擾的民眾，可考慮洋蔥式穿法。

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