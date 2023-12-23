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分享抗寒「4好物」不用插電！台電讚熱水袋1用途：放了更好睡

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣冷颼颼，台電分享可以善用4小物「不插電抗寒」，其中大讚熱水袋環保又好用，「睡前煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好，放進被窩裡暖被。熱水袋或水龜都能一直重複使用，不插電又環保。」

台電在粉專「台電電力粉絲團」發文，分享不插電抗寒可善用4種好物，從頭暖到腳：

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1.「暖暖包」讓雙手不再冷冰冰

台電表示，天冷時手也容易冷，可以握著暖暖包，但如果是黏貼型的暖暖包，要避免直接接觸皮膚、避免長時間使用。

2.「熱水袋」先暖床暖腳更好睡

台電分享，睡前煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好，放進被窩裡能先暖好被窩。另外，熱水袋或水龜都能一直重複使用，不插電又環保。

3.「保溫瓶」隨時喝暖喉也暖胃

台電指出，煮好的熱水放進保溫瓶，不插電保溫，想喝熱水隨時有。也提醒別忘了省電神組合，搭配快煮壺使用這一招。

4.「保暖衣飾」上身禦寒又暖身

台電表示，圍巾、毛帽、手套、厚外套，是低溫天氣裡必備好物，也是保暖的簡單撇步，呼籲民眾要多添衣物保暖。

最後，台電小編提醒，在用暖暖包、熱水袋或水龜時，都要注意別長時間直接接觸皮膚，避免「低溫燙傷」了。另外，皮膚科醫師蔡逸姍曾指出，先前有長者見暖暖包未結塊，覺得丟棄太可惜，把暖暖包黏在膝蓋後方，沒想到3小時後出現二度燙傷。

她提醒，老人、幼童、行動不便者，以及患有糖尿病、神經病變或血液循環不佳的患者，因不易感受到熱燙感，所以一定要特別留意。一般人也要小心，發熱中的暖暖包不要直接放在皮膚同一位置超過10分鐘。

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