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冷氣團報到「平安夜剩12℃」！耶誕節低溫再下探　回暖時間曝

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲24日大陸冷氣團南下，強度挑戰強烈大陸冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（24日）大陸冷氣團南下，強度有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，北台灣晚上會降到12、13度，中南部也會降到13至15度。中央氣象署提醒，下周一（25日）中部以北及東北部低溫只有11、12度，沿海空曠地區會再更低，夜間清晨相當寒冷，直到下周二(26日)白天冷氣團才會減弱。

氣象署指出，24日大陸冷氣團南下，強度有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，天氣將再度轉冷，北台灣白天以前的氣溫約15到17度，到了晚上會降到12、13度，其他地區白天高溫雖然可以回升至20到23度，不過晚上中南部也會降到13至15度，剩下花東仍有17、18度，提醒大家要留意溫度的變化。

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另外，隨著南方雲系離開，中南部轉為多雲到晴的天氣，北部及東半部雖仍有局部短暫雨，不過下半天開始也會逐漸減少。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣和溫度趨勢。（圖／氣象署）

氣象署預估，下周一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部低溫只有11、12度，其他地區約13到15度，沿海空曠地區會再更低，夜間清晨相當寒冷，請注意保暖，白天北部及東北部回溫有限，感受仍偏冷，其他地區也有涼意。

降雨方面，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨；沿海風強浪大、基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪出現，前往海邊活動請注意安全。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

到了下周二（26日）清晨冷氣團影響下，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，各地高溫都來到20度以上；下周二、下周三（27日）各地為多雲到晴，東半部有零星短暫雨，下週三雲量有增多趨勢。

氣象署提醒，下周四（28日）東北季風增強，不過強度不強、影響有限，只有北台灣天氣稍轉涼；南方雲系北移，各地降雨機率提高，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨；下周五（29日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部有局部短暫雨，中南部恢復為多雲到晴。

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