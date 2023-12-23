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平安夜冷氣團再襲！連2天急凍探9度　　下周四變天「全台溼答答」

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天又有一波冷氣團南下，強度挑戰強烈冷氣團，聖誕節和下周二清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(24日)大陸冷氣團南下，強度挑戰強烈大陸冷氣團，又將開始降溫，下周一聖誕節、下周二清晨將是這波冷氣團最冷時刻，局部地區低溫下探9度，下周二白天回暖，不過下周四可能又有一波東北季風來襲，各地降雨機率提高，跨年天氣變數仍大。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天大陸冷氣團南下，強度接近強烈大陸冷氣團，明天天氣轉冷，北部、東北部白天溫度15到17度，晚上降溫至12到13度，其他地區高溫回升到20到23度，中南部晚上低溫約13到15度，花東17到18度。明天中南部多雲到晴，北部、東半部有局部短暫雨，明天下半天水氣和降雨會減少。

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這波冷氣團預估將影響到下周二清晨，張承傳表示，下周一聖誕節和下周二清晨是這波冷氣團最低溫的時候，中部以北、東北部低溫約11到12度，局部空曠地區有機會跌破10度以下，最低溫約9到10度，其他地方低溫約13到15度。不過因為明天下午水氣轉乾，降雪機率低。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣和溫度趨勢。（圖／氣象署）

張承傳指出，下周二白天溫度將明顯回升，各地高溫有20度以上，北部高溫約22到23度，中南部24度，回暖天氣持續到周三，白天舒適，北部高溫22到24度，中南部可到25度。

下周四又有一波東北季風增強，張承傳說明，這波東北季風影響有限，北部、東北部溫度略降1到2度，低溫約17到19度，預估影響到下周五，下周六減弱，下個周日跨年夜可能遇東北季風空檔或新一波東北季風增強，後期預報不確定大，還要再觀察。

未來一周降雨分布，張承傳表示，下周一到下周三水氣少，各地多雲到晴，下周四南方雲系北移，天氣不確定性大，不過下周四各地降雨機率提高，下周五恢復迎風面北部、東半部降雨型態。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

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