寒流殺來「街頭一票妹子1穿搭」　他冷暈了！內行曝：0度也照穿

▲寒流低於10度，仍有妹子外出穿短褲。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

明（24）日又有一波大陸冷氣團強襲，下周一和下周二清晨是最冷時刻，低溫下探10度。一名網友直呼，這幾天寒流冷到皮皮剉，已經穿長褲還是冷爆，但街頭仍看到很多妹子穿短褲，讓他感到納悶「女生的腿是不是不怕冷？」文章釣出妹子笑稱，「其實超冷的，但是漂亮更重要！」

一名男網友在Dcard表示，周四這波寒流發威，他出門穿長褲就冷到受不了，但在台北街頭上仍看不少妹子穿短褲、短裙，「而且是沒加絲襪那種裸腿」，讓他驚呆又佩服不已。

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原PO也忽然想起，曾看過空中飄著雪，日本偶像妹子穿著短裙、高筒襪在雪地裡跳舞，因此令他困惑求解「為什麼寒流女生的腿不怕冷？」

有妹子現身回應，「短褲當然是冬天穿，不然夏天要給太陽曬黑嗎」、「因為我是完全感受不到冷，我不會回溫～就是那種熱水在手上拿起來感覺熱氣會跑走瞬間又變成冰冰的手」、「其實超冷的，但是漂亮更重要」、「我之前遇過一個女生他說他對長褲過敏，寒流來上半身包得跟棉花糖一樣，下半身就是短褲裸腿」。

還有在日本的台人透露，「我在日本，最近體感-3度，女學生都還是穿裙子，小孩也都穿很少，很嗨地在跑來跑去，應該是從小就開始訓練抵抗力吧，跟歐美一樣」、「日本室內實在太熱，電車椅子都會發燙，非觀光客也不會長時間待在室外，我是女生我也會那樣穿，總比悶了一屁股汗舒服」。

另有網友說，「有種叫光腿神器，看不太出來」、「現在有賣那種膚色，穿上去會暖的絲襪，有些愛美的女生會穿，昨天去髮廊都看到店員穿短裙短褲配絲襪，我也是相當不解」。

▲有人自嘲，漂亮比冷更重要。（示意圖／記者李佳蓉攝）



過去也有妹子分享不冷的秘訣，「長靴其實蠻保暖的，根本不會吹到風，露出膝蓋跟大腿真的不會冷阿，我在歐洲0度左右，天天這樣穿」、「基本上脖子+上半身+手+腳掌有暖和，腿就沒那麼冷」。

日本節目《この差って何ですか？》專家也曾解釋，羽絨外套裡的羽毛會形成空氣層，可以留住體溫，因此即便穿薄襯衫、薄內搭衣，只要再穿羽絨材質的外套，保暖成效都不錯。此外，脖子圍圍巾也能達到保暖的效果，專家說，若使用單圈繞法，圍巾能讓頸部受到最密實的保暖程度，阻隔冷空氣的效果最好。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

