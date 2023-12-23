山谷燈光節點亮聖誕谷　300遊客湧谷關音樂晚會同樂

▲▼山谷燈光節持續綻放，今晚聖誕節前周末更請來名歌手前來演唱些引進300人參加。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

今晚的谷關好High！梨山谷關成為全台過聖誕、跨年最熱門景點，不少民眾早已規劃好遊程，交通部觀光署參山國家風景區管理處特別在「2023山谷燈光節」期間（112年11月30日至113年1月7日），今（23）日晚上在谷關舉辦聖誕周末晚會活動，不少民眾早早就來卡位，邀請到流浪盒子、九九、知名歌手高蕾雅演唱、在地原民表演團體泰雅原舞工坊等開唱，現場湧入超過300多名民眾一同high翻谷關！現場和民眾一起互動趣味問答，送出參山處限量山谷燈光節燈飾，受到歡迎！

參山處表示，有別於全台各地人擠人的聖誕活動，參山處在所屬轄區「梨山、谷關」兩地舉辦的「2023山谷燈光節」，配合聖誕、跨年假期舉辦晚會活動，邀請國內外民眾安排來這裏旅遊，感受谷關及梨山之美。經參山處統計12月1日至17日截止，谷關平日整體住宿率達到6-7成、假日高達8-9成；12月23日至24日聖誕假期，谷關幾乎滿房。若想要體驗在高山中漫步於浪漫燈光之美，民眾請把握在限定期間來谷關梨山旅遊！

來自澎湖的呂姓民眾表示，很高興能夠來到谷關渡假，天氣很麼冷，很適合泡溫泉，尤其晚上走在谷關浪漫燈光下，享受動人的音樂表演，並倘佯在山上夜晚裏飲茶，令人感受到谷關真正的魅力。錯過聖誕，還有跨年晚會，參山處與台中市政府觀旅局、和平區公所共同舉辦「愛上谷關 點亮梨山」雙主場跨年晚會，在今年的最後一天12月31日至113年1月1日，邀請各界一起愛上谷關梨山！12月31日將同步在谷關、梨山舉行「歲末跨年晚會」，谷關部份邀請「哈斯哈斯」、在地原民表團「泰好玩」、宋少卿等人；梨山部份，則邀請到泰雅原舞工坊、蕭牧時、「山羊樂團」及張心傑等人，將為谷關及梨山現場民眾帶來2023最嗨的夜晚，現場還有摸彩活動送出50吋電視等好禮。