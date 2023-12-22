　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

浪犬被當靶「37公分木箭穿頸」險喪命　超恐怖兇器曝光！

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市日前發生一起惡劣虐狗事件，雲林縣關懷動物協會19日獲報斗六市湖山岩、文殊寺對面的區域一隻浪犬遭人使用弓箭攻擊，一枝長達37公分的箭直接貫穿頸部，在協會及當地動保人士協助下緊急送往高雄的動物醫院救治。雲林縣動植物防疫所表示，將調閱附近監視器持續進行了解與查處。

▲雲林浪犬遭箭射穿頸部。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一隻中型浪犬遭人惡意攻擊，37公分的箭直接射穿頸部。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

動植物防疫所第五課課長陳建棠說明，19日上午獲報立即派員前往救狗，但吹箭射到時浪犬即於山區竄逃，19日下午接到傷犬已被愛媽尋獲，送往動物醫院去救治，防疫所已對該案蒐證及採集相關證物，並派員查看附近監視器，持續進行了解與查處，並請當地的派出所加強地方治安的巡邏。

▲雲林浪犬遭箭射穿頸部。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣關懷動物協會）

▲雲林浪犬遭箭射穿頸部。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣關懷動物協會）

陳建棠表示，該行為人已違反動物保護法第六條「任何人不得傷害虐待動物」，如果造成動物肢體殘缺或傷亡，違者最高刑責可判處兩年以下的刑責，籲請民眾切勿去做出傷害動物的行為， 確保動物的權益。

▲雲林浪犬遭箭射穿頸部。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲射穿浪犬頸部的箭長達37公分。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局表示，警方將針對虐狗案件發生區域周遭加強巡邏，以防止類似案件再度發生；民眾若發現有虐狗案件，可直接向主管機關動植物防疫所報案，或可撥打110報案專線，警方會通知主管機關到場處理。

▲雲林浪犬遭箭射穿頸部。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）

▲雲林浪犬遭箭射穿頸部。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►浪犬疑遭當靶心「弓箭穿脖」頭腫命危　動保志工氣喊惡劣

►低溫強襲...雲林36小時內3人死亡　119接獲急病救護57件

►萬里黑狗遭虐「膠帶封口」舌頭險壞死　飼主稱帶牠玩水後走失

►狗躺地身亡「疑遭活活曬死」　他心痛控廟方虐待：前一晚狗在哀號

 

ET快訊
北市動物園黑猩猩「像在甩毛巾」暴摔白鼻心！　慘死影片曝光
快訊／「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳！　校方最新回應
快訊／東京迪士尼接到「炸彈威脅」！
愛愛姿勢太怪！　金鐘男星「GG斷過」首公開承認
才爆復合！　王少偉、許藍方同框回應了
快訊／RJ反擊了！　聲明藏頭詩「我才不只8公分」
快訊／載3好友衝墜山坡！　2人傷重身亡
曾替澎恰恰處理2.4億債務　百億賭王遭「請走聊天」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爭家產與兄互毆濺血破頭！男14天後倒地身亡　子怒告阿伯結局曝

3周受理4件投資詐騙...總金額1406萬　警逮4車手：平均20歲

疑冬至拜拜燒金紙釀火災！雜草狂燒險波及民宅　警消灑水灌救

載3好友下山！嘉義轎車衝墜30m深山坡　2人顱內出血不治

宜蘭警方1個月阻詐近1億！　噶瑪蘭客運也加入打詐宜蘭隊

曾替澎恰恰處理2.4億債務！百億賭王「被請走聊天」　可能原因曝

自稱國家代表隊！莒光號行李架吊單槓　「鐵道猴子」惡搞畫面曝光

男意圖跳海輕生！金山警鬼門關前救回　生命線協會致函感謝

快訊／車頭凹陷畫面曝！台南2車路口對撞　1人斷腿夾困獲救

快訊／海虎艦3人落海逾22小時　洋流暗湧...將擴大往澎湖方向搜救

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

爭家產與兄互毆濺血破頭！男14天後倒地身亡　子怒告阿伯結局曝

3周受理4件投資詐騙...總金額1406萬　警逮4車手：平均20歲

疑冬至拜拜燒金紙釀火災！雜草狂燒險波及民宅　警消灑水灌救

載3好友下山！嘉義轎車衝墜30m深山坡　2人顱內出血不治

宜蘭警方1個月阻詐近1億！　噶瑪蘭客運也加入打詐宜蘭隊

曾替澎恰恰處理2.4億債務！百億賭王「被請走聊天」　可能原因曝

自稱國家代表隊！莒光號行李架吊單槓　「鐵道猴子」惡搞畫面曝光

男意圖跳海輕生！金山警鬼門關前救回　生命線協會致函感謝

快訊／車頭凹陷畫面曝！台南2車路口對撞　1人斷腿夾困獲救

快訊／海虎艦3人落海逾22小時　洋流暗湧...將擴大往澎湖方向搜救

亞運銀牌得主賴主恩　嘉藥分享拳擊之路

碳權交易首日誰是大買家？　林修銘：某金控

黑猩猩拋飛白鼻心「57秒摔打片曝光」　拳頭重捶30下當場慘死

2023一見雙雕藝術季　打造七股鹽山白色耶誕夜景

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

嘉義鐵路高架民雄段動土　林佳龍：主動打破瓶頸加速推動交通建設

嘉義鐵路高架化動土　蔡英文：讓民雄火車站前後站全面均衡發展

起底周杰倫新歌「feat. 楊瑞代」　南拳媽媽初代團員…幫N名大咖錄音過

寬仔壓力爆棚身體出狀況了！　「眼睛突睜不開」現況曝光

張峻瑋飆速152關門　新北藍闖進冠軍戰6連霸差一步

社會熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

即／傳剛改完車試車！騎士撞左轉自小客　倒地傷重亡

小三激戰人夫！車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

好冷！彰化28小時63人急診　7人死亡

彰化騎士飛撞轉彎車殞命　恐怖畫面曝光

嘉義轎車衝墜30m深山坡　2人顱內出血不治

即／寒流爆發！雙北32hrs「10人送醫不治」

海虎潛艦3官兵墜海逾17hrs　搜救畫面曝

剪斷男友命根　狠女判刑5年定讞

曾替澎恰恰處理2.4億債務　百億賭王「被請走聊天」

浪襲海虎潛艦6官兵墜海3失聯　艙內2人開放性骨折

更多熱門

相關新聞

虐貓慣犯1個月殺5貓　還是自由身

虐貓慣犯1個月殺5貓　還是自由身

台北市信義區於12月18日傳出虐貓慘案！動保處證實有5隻貓咪遭故意虐待致死，屍體直接被丟棄在野外，且經調查該名男子於其他縣市也有虐貓紀錄，實際受害貓隻數量尚無法確認，初步蒐證後全案於21日移送地檢署偵辦。可由於動保法並無羈押當事人相關規定，當事人是依毒品罪偵辦後，目前無保請回。對此呂秋遠也發文呼籲，若毛爸毛媽有送養需求，請一定要查核領養人的身份。

湧浪大太竟撕裂安全索！海虎艦6落水　返港接受調查

湧浪大太竟撕裂安全索！海虎艦6落水　返港接受調查

6級強風猛颳…遊覽車「國道上左搖右晃」畫面曝光！

6級強風猛颳…遊覽車「國道上左搖右晃」畫面曝光！

大貨車衝安全島+撞斷號誌桿　認了撿東西分心釀禍

大貨車衝安全島+撞斷號誌桿　認了撿東西分心釀禍

捷克槍手成績優異　合法擁有多把槍枝

捷克槍手成績優異　合法擁有多把槍枝

關鍵字：

流浪犬雲林山區虐待動物雲林縣動植物防疫所影音

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面