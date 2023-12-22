浪犬被當靶「37公分木箭穿頸」險喪命　超恐怖兇器曝光！

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市日前發生一起惡劣虐狗事件，雲林縣關懷動物協會19日獲報斗六市湖山岩、文殊寺對面的區域一隻浪犬遭人使用弓箭攻擊，一枝長達37公分的箭直接貫穿頸部，在協會及當地動保人士協助下緊急送往高雄的動物醫院救治。雲林縣動植物防疫所表示，將調閱附近監視器持續進行了解與查處。

▲雲林一隻中型浪犬遭人惡意攻擊，37公分的箭直接射穿頸部。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

動植物防疫所第五課課長陳建棠說明，19日上午獲報立即派員前往救狗，但吹箭射到時浪犬即於山區竄逃，19日下午接到傷犬已被愛媽尋獲，送往動物醫院去救治，防疫所已對該案蒐證及採集相關證物，並派員查看附近監視器，持續進行了解與查處，並請當地的派出所加強地方治安的巡邏。

▲雲林浪犬遭箭射穿頸部。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣關懷動物協會）

陳建棠表示，該行為人已違反動物保護法第六條「任何人不得傷害虐待動物」，如果造成動物肢體殘缺或傷亡，違者最高刑責可判處兩年以下的刑責，籲請民眾切勿去做出傷害動物的行為， 確保動物的權益。

▲射穿浪犬頸部的箭長達37公分。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局表示，警方將針對虐狗案件發生區域周遭加強巡邏，以防止類似案件再度發生；民眾若發現有虐狗案件，可直接向主管機關動植物防疫所報案，或可撥打110報案專線，警方會通知主管機關到場處理。

▲雲林浪犬遭箭射穿頸部。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）