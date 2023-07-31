名醫孔繁錦再被控性侵少女！她逃出診所哭訴　檢建請加重其刑

▲名醫孔繁錦指侵少女再被起訴。（圖／記者吳銘峯攝）



記者陳以昇／新北報導

三重身心科名醫孔繁錦2年前遭2名女病患控訴，在看診間用手指插入等方式性侵，被依強制性交罪判4年有期徒刑，案經上訴後駁回；豈知又有一名未成年少女就診精神科時，向主治醫生坦承精神疾病是因看診時遭孔繁錦指侵後加重病情，事後對孔提告，新北地檢署今依利用醫療機會性交罪起訴孔繁錦，並請法院依兒少法加重其刑。

檢警調查，這名少女在2021年5月間，因精神疾病多次到孔繁錦位於三重區身心科診所就醫，同年7月10日中午12時許，在男友陪同下再度就醫，就在男友離開後，孔繁錦利用多次治療少女取得信任，竟以要在臀部打針為由，帶到其他診間指侵得逞。

少女遭性侵後驚嚇跑出診所，哭著打電話給父親及男友哭訴，2人也在診所網站上反應此事，孔繁錦妻子看到留言回覆說「會調查」，卻再也沒有下文，因為此事造成少女精神疾病加重，更罹患創傷後壓力症候群，讓她有了輕生念頭，家人再帶她到其他身心科就醫，經向主治醫生訴說性侵往事後，由醫生通報新北市家防中心，再由社工陪同到轄區警局報案。

在偵查時，孔繁錦完全不認罪，僅稱有收到少女及男友投訴，指稱只有在門診時擁抱並拍打少女的手及背部表示關心；檢方根據少女當時打給父親、男友驚恐、害怕情緒，加上當天2人診所官網反應此事，少女又在案發後出現自殘等傾向，又向網友反應被性侵等，不採信孔的說詞，依利用醫療機會性交罪起訴孔繁錦，並請法院依兒少法加重其刑。

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