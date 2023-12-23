「同事揪交換禮物」他秒反感！一票共鳴酸：老鳥的清垃圾大賽

▲同事把禮物包得像回事，卻很多都是「廢物」。（示意圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

聖誕節快到，很多人會跟朋友、同事玩交換禮物。就有網友表示，部門同事揪換禮物，規定要送400元以上、500元以內的東西，「結果一堆人拿廢物來換」。明明包得很像回事，一打開都令人傻眼，「一堆老鳥送的目測都不超過200塊，只有我們這群菜鳥乖乖照規定買」，不禁抱怨「超討厭交換禮物」。

這位網友在爆料公社官網的「匿名公社」發文，部門同事說要玩換禮物，規定金額500元內、400元以上，乍看大家都包得很像那麼一回事，可是抽中的人一拆禮物都傻眼，「主管本來還笑得很開心，結果他拿到廁所芳香劑和馬桶刷，馬上桌子一拍翻臉走人。」

主管的態度讓原PO也很無語，「我抽到衣架跟垃圾桶時，他還笑得很開心，怎麼換他抽到就不爽？」此外，很多老鳥準備的東西感覺都沒超過200塊，只有菜鳥乖乖照規定買，直嘆「我還特地去文具店挑一堆文具，現在想想根本浪費時間。」

貼文引發共鳴，「往年都是這樣，所以以後不玩了，辛辛苦苦挑個自己喜歡的禮物，去換個別人不要的禮物回來，真蠢」、「真的就是有人這麼缺德，我抽獎抽過別人用過的舊脫皮皮夾，拿到馬上扔垃圾桶」、「除非是很熟的朋友，不然一律不參加這種活動，有些人真的很差勁。」

不過，也有人認為，「這才是交換禮物的樂趣啊」、「要先調整心態，千萬不要以為自己的東西多有價值，因為對別人來說，不需要的東西都是垃圾，就單純娛樂」、「交換禮物本來就是好玩啊！又不是許願池」、「交換禮物根本就是職場老鳥的清垃圾大賽」、「廁所清潔劑我會很開心，消耗品最好了！重點是，要抽到需要的才有用。」