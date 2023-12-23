4成民眾反對「就學服役3+1」　18至22歲支持度最低

▲高達4成民眾反對「就學服役3＋1方案」。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

配合義務役恢復1年，教育部與國防部推出「就學服役3＋1方案」。但根據今（23日）公布最新民意調查顯示，僅有51.9%民眾贊成，卻有40.4%民眾反對，其中又以18至22歲年齡層贊成比率最低，僅有40.8%。若大學要配合該政策縮短修業年限，7成民眾贊成大學擴充線上課程，讓學生自由選課，另有超過6成民眾支持大學打破上下學期制，在寒暑假期間開課。

「就學服役3＋1方案」提出後，教育部也在今年6月公布大學生就學期間服役彈性修業實施指引，放寬役男在校修習學分等相關規定。但也引發台大學生會質疑，批評申請資格卻缺乏審查機制，僅僅「有意願」役男、無須證明就可享受優待，呼籲政府勿急就章，針對役男彈性修業研擬適當資格限制與配套措施。

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黃昆輝教授教育基金會今天公布「高等教育重要議題」民意調查結果，調查時間為11月7日至11月30日，透過網路問卷，對象為18歲以上國民，有效樣本共計6003人。

調查顯示，51.9%民眾贊成「就學服役3＋1方案」，卻有40.4%民眾反對，其中又以18至22歲年齡層贊成比率最低，僅有40.8%。而針對教育部規劃從2024年起，對就讀私校學生每年每人補助3.5萬元學費，有59.9%的民眾支持這項作法，同時也有56.7%民眾同意，教育部讓大學可自主調整學費。

2022年起大學申請入學採計學習歷程檔案，入學指定科目考試改為分科測驗。但這次調查也發現，僅有46.0%民眾認為學習歷程檔案客觀公平；另有55.5%民眾擔心學測考科選考會讓學生基本核心能力下降，但73.7%民眾同意分科測驗選考方式能讓各系錄取適合的學生就讀。

此外，少子女化造成大學停招停辦消息頻傳，為解決大學上述問題，調查中發現，73.6%民眾支持對來台就讀的外籍生提供畢業後友善就業環境；75.8%民眾支持大學鬆綁規定，方便社會人士進修取得學位；66.7%民眾贊成鼓勵公私立大學合併。