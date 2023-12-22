「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

▲台大學生會認為就學服役制恐遭濫用，教長潘文忠則表示有把關機制。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

配合義務役恢復1年，教育部與國防部推出大學「就學服役3＋1方案」。台大學生會今（22日）批評，申請資格缺乏審查機制，呼籲政府針對役男彈性修業研擬適當資格限制與配套措施。教育部長潘文忠今天表示，申請過程有把關機制，包括教育部與內政部透過勾稽比對專案學生後續申請在學服役狀況，若未安排服役，則由學校啟動輔導，並納入學生接續向學校申請彈性修業措施准駁參據；若在執行過程中有浮濫或未履行等狀況，可進行滾動修正。

配合政府宣布義務役恢復1年，國防部與教育部推出「就學服役3＋1方案」。教育部也在今年6月公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，放寬役男在校修習學分等相關規定，將學分集中在3年學期中或寒暑假修完，讓學生最快3年讀完大學，加上服1年義務役，4年就可完成大學學業及服完兵役。

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台大在今天早上舉行教務會議，針對台大學生服役彈性修業實施要點草案進行討論，讓學生1學期最多可修31學分但遭到學生會反對而緩議。台大學生會批評就學服役制給予學生大量修業彈性，申請資格卻缺乏審查機制，僅僅「有意願」的役男、無須證明就可享受優待，呼籲政府勿急就章，針對役男彈性修業研擬適當資格限制與配套措施。

潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，針對就學服役制，教育部有提供就學期間服役彈性修業實施指引給各大學，申請過程還是有把關機制，學生在每個學期提出申請，學校也會依據規定審核，同時教育部與內政部也會勾稽狀況，並沒有所謂沒有審核把關狀況。

不過，台大學生會認為，學生以服役方式申請超修學分，若3年修完學分卻不提早服役，未履行卻沒有懲處措施，潘文忠表示，因為現在制度才剛推動，若在執行過程中有浮濫或未履行等狀況，可以在執行過程中進行滾動修正。

教育部也補充說明，若專案學生如向學校申請彈性修業，規劃三年完成修業搭配一年的服役，但專案學生在修業一年半（三學期）後，經部會間勾稽比對，發現仍然未安排去服役，則會由學校啟動輔導，並納入學生接續向學校申請彈性修業措施的准駁參據。