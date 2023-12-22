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「就學服役3+1」台大擬鬆綁學分上限　學生會反對：恐遭濫用

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役。（圖／記者李毓康攝）

▲台大學生會批評就學服役制缺乏審查機制，恐有被濫用疑慮，呼籲政府研擬配套措施。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

配合義務役恢復1年，教育部與國防部推出「就學服役3＋1方案」。台大也提出服役彈性修業實施要點草案，但在今天（22日）教務會議上遭到學生會反對。台大學生會指出，就學服役制給予學生大量修業彈性，申請資格卻缺乏審查機制，僅僅「有意願」的役男、無須證明就可享受優待，呼籲政府勿急就章，針對役男彈性修業研擬適當資格限制與配套措施。

配合政府宣布義務役恢復1年，國防部與教育部推出「就學服役3＋1方案」。教育部也在今年6月公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，放寬役男在校修習學分等相關規定，將學分集中在3年學期中或寒暑假修完，讓學生最快3年讀完大學，加上服1年義務役，4年就可完成大學學業及服完兵役。

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各大學也針對上述指引推出相關實施草案，包括放寬學分修業規定，例如台大、政大放寬讓學生1學期最多可修31學分，台師大則取消學分限制。台大也在今天早上舉行教務會議，針對台大學生服役彈性修業實施要點草案進行討論，但遭到學生會反對而緩議。

台大學生會指出，「3＋1」就學服役制度立意雖然良善，但該制度給予學生大量修業彈性，申請資格卻缺乏審查機制，僅僅「有意願」、無需任何證明，就可以申請享受優待，讓學生1學期最多可修31學分，恐怕有被濫用之虞。

台大學生會與研究生協會強調，在支持強化我國國防的前提下，要求教育部、國防部與國安會勿急就章，針對就學役男彈性修業制度，研擬合適的資格限制與配套措施，杜絕日後遭到濫用的可能。

台大表示，雖然草案遭擱置，但依據學校既有的規範已經可以實施，有意願參與就學服役制的學生，可向教務處提出申請多修學分，教務處也將此歸類為「特殊狀況」，每學期最高可修31學分。

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