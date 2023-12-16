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社會 社會焦點 保障人權

嗲音當眾笑小兵「不夠陽剛」還全身扭動　陸軍步兵班長這下慘了

▲▼中華民國海軍陸戰隊,中華民國海軍,永遠忠誠,海軍陸戰隊隊員。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄陸軍林姓班長裝女聲嘲諷小兵聲音陰柔，挨告要賠1萬餘元。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄王姓男子在陸軍某步兵單位服役時，因講話音調偏高，遭林姓班長當著同梯面前「扭動身體」嗲音模仿取笑，導致現場眾人共同嘻笑王男的性別氣質。王男深感被羞辱，憤而將林男告上法院，高雄地院審理，判林男造成王男精神損害，要賠1萬5500元。全案還可上訴。

判決指出，王姓男子今年3月服義務役時，在集合場處理鋼盔偽裝頭套，當他詢問林姓班長如何操作時，林姓班長卻看了他一眼，當著其他同梯受訓人員面前，突然提高音調模仿他聲音來回答，同時將身體扭來扭去，導致王男遭現場眾人嘻笑。

王男認為，林男當時假意喝斥，實則繼續和眾人戲謔他「不夠陽剛」的性別氣質，讓他深覺羞辱並感受到周遭敵意，就醫後診斷出環境適應障礙併焦慮症狀，除了對林男提出性騷擾申訴，也提告求償20萬元撫慰金和醫藥費500元。

全案審理時，林男不否認以較高音調模仿女性聲音回答王男，但認為自己並沒有扭動身體、和眾人一同嘲笑王男，且案發後王男在臉書說「不能換錢的爛道歉真的就是浪費我的時間」，並和其他營區同仁表示「會告我退伍在外面告！」可見王男只是要錢，內心並未受創。

法官檢視性騷擾申訴審議決議書等證據，認為林男做為上士班長，故意模仿女性音調回答王男，導致王男同時受長官、同梯嘲笑性別特徵而感覺難堪，精神上確實相當痛苦。審酌林男為職業軍人，月收入5萬等情，判他要賠王男1萬5千元精神撫慰金和5百元醫藥費。全案還可上訴。

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