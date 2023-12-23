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限時7天！超商「咖啡飲品組合優惠」來了　霜淇淋、思樂冰買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、OPEN POINT行動隨時取皆有聖誕節咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

平安夜、聖誕節即將到來，就有超商再推出最新咖啡飲品組合優惠，像是有特大杯美式／拿鐵任選12杯580元、純奶茶／純奶青任選12杯400元等，最高可省下290元；另外，只要憑2大支付方式結帳，即可享霜淇淋、思樂冰買1送1。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出CITY咖啡飲品組合優惠，今（23）日起至12月29日止，品項有「CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵任選12杯580元」、「CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元」、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選12杯400元」、「CITY CAFE風味拿鐵系列熱飲任選12杯470元)」。

▲▼7-11 OPEN POINT行動隨時取聖誕節優惠。（圖／7-11提供）

▲聖誕節咖啡飲品組合優惠一次看，最高可省下290元。

不僅如此，7-11門市即日起至12月25日止也有CITY系列飲品聖誕節優惠，CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶(現萃茶為限定門市販售)皆可享「同品項買2送2」；另外，只要憑icash 2.0、icash Pay支付結帳，即可享霜淇淋任選買1送1、思樂冰大杯買1送1。

▲▼7-11開賣「18度C巧克力霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲今（22）日起至12月25日止，只要憑icash 2.0、icash Pay支付購買，即可享霜淇淋任選買1送1、思樂冰大杯買1送1。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞激省組合「1+1星級點」推出全新69元選擇。（示意圖／麥當勞提供）

而速食連鎖店麥當勞經典「紅白區1+1星級點」只要50元的超殺優惠組合，近日推出全新「1+1=$69」的選擇了，紅區部分網羅麥克雙牛堡、麥香魚、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風等5款人氣夯品，任意搭配白區小杯冷飲或熱紅茶，通通只要69元，最多現省35元，即日起於全門市上市。

▲▼麥當勞「1+1星級點」有全新69元選擇。（圖／業者提供）

▲「1+1星級點」新菜單。

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